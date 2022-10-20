تربية الطفل على قول الحقيقة وعدم الكذب

سعد606
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حينما يعتاد الطفل على الحديث الكاذب أو المبالغة فيه دون توجيه الأم له بشكل صحيح فسيعتاد على هذا السلوك وتصبح عادة الكذب سمة من سماته ، و على الأم أن تعلم أنه من الممكن تنمية خيال الطفل بالقصص والروايات لكن عليها الحذر من تمادي الطفل بهذا النوع من الأحاديث دون توجيه صحيح لتربية الطفل ، كذلك حينما يخبرها بأمر ما وهي تعلم مدى كذبه عليه تحذيره من صفة الكذب والابتعاد منها ، وحينما يخبر الطفل والدته بالحقيقة عليها مكافئته بالكلام المعنوي وتشجيعه دائما على قول الحقيقة وعدم معاقبته .