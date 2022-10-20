تربية الطفل على قول الحقيقة وعدم الكذب

حينما يعتاد الطفل على الحديث الكاذب أو المبالغة فيه دون توجيه الأم له بشكل صحيح فسيعتاد على هذا السلوك وتصبح عادة الكذب سمة من سماته ، و على الأم أن تعلم أنه من الممكن تنمية خيال الطفل بالقصص والروايات لكن عليها الحذر من تمادي الطفل بهذا النوع من الأحاديث دون توجيه صحيح لتربية الطفل ، كذلك حينما يخبرها بأمر ما وهي تعلم مدى كذبه عليه تحذيره من صفة الكذب والابتعاد منها ، وحينما يخبر الطفل والدته بالحقيقة عليها مكافئته بالكلام المعنوي وتشجيعه دائما على قول الحقيقة وعدم معاقبته .