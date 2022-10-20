ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
الهمزة في أول الكلمة
الهمزة في أول الكلمة نوعان:
همزة الوصل وهمزه القطع، وترسمان ألفًا دائمًا.
️1- همزه الوصل:
ويقال لها: ألف الوصل.
تثبت هذه الهمزة في أول الكلام، وتسقط مع وصل الكلام، أي: أنها تلفظ إذا بدأ النطق بها.
ولا تلفظ إذا كانت في سياق الكلام، فهي تكتب ولا تلفظ. وتكون هذه الهمزة في الاسم والفعل والحرف.
️همزة الوصل في الأسماء:
مصدر الخماسي والسداسي: مثل: انشراح استفهام والأسماء التالية:
اسم، ابن، ابنه، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، ابنم، ايم الله، ايمن الله.
والمثنى من هذه الأسماء مثل: ابنان أو ما ينسب مثل: اسميٌّ. أما الجمع هذه الأسماء فهمزته قطع
مثل: أبناء.
️همزة الوصل في الأفعال:
في أمر الفعل الثلاثي مثل: اكتب، اقرأ...
وفي ماضي الفعل الخماسي وأمره مثل:
اجتمع زيد مع الفضلاء.
اجتمع مع الفضلاء.
وماضي الفعل السداسي وأمره مثل:
استغفر. استغفر.
وهمزه الوصل في الحروف هي (ال) التعريف فقط.
️2- همزة القطع:
وهي التي ترسم فوق الألف، فلا تحذف لا لفظًا ولا كتابة، مع الضم والفتح ترسم في أعلى الألف.
أما في الكسر فترسم تحت الألف مثل: إبراهيم.
في الأسماء: ترسم همزة القطع في كل الأسماء، ما عدا التي تقدم ذكرها في همزة الوصل.
في الأفعال:
في ماضي الفعل الثلاثي المهموز مثل: أخذ
والمصدر منه مثل: أخذُ.
وفي ماضي الفعل الرباعي مثل: أنجزَ.
والأمر منه مثل: أنجز.
والمصدر مثل: الانجاز.
وفي همزة الفعل المضارع للمتكلم أو همزة المخبر عن نفسه، فهي قطع في كل الأحوال مثل: أقرأ، أحسنُ أنطلقُ، أستغفر.
وهمزة القطع في الحروف جميعها عدا (ال) التعريف.
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
الهمزة في أول الكلمة
الهمزة في أول الكلمة نوعان:
همزة الوصل وهمزه القطع، وترسمان ألفًا دائمًا.
️1- همزه الوصل:
ويقال لها: ألف الوصل.
تثبت هذه الهمزة في أول الكلام، وتسقط مع وصل الكلام، أي: أنها تلفظ إذا بدأ النطق بها.
ولا تلفظ إذا كانت في سياق الكلام، فهي تكتب ولا تلفظ. وتكون هذه الهمزة في الاسم والفعل والحرف.
️همزة الوصل في الأسماء:
مصدر الخماسي والسداسي: مثل: انشراح استفهام والأسماء التالية:
اسم، ابن، ابنه، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، ابنم، ايم الله، ايمن الله.
والمثنى من هذه الأسماء مثل: ابنان أو ما ينسب مثل: اسميٌّ. أما الجمع هذه الأسماء فهمزته قطع
مثل: أبناء.
️همزة الوصل في الأفعال:
في أمر الفعل الثلاثي مثل: اكتب، اقرأ...
وفي ماضي الفعل الخماسي وأمره مثل:
اجتمع زيد مع الفضلاء.
اجتمع مع الفضلاء.
وماضي الفعل السداسي وأمره مثل:
استغفر. استغفر.
وهمزه الوصل في الحروف هي (ال) التعريف فقط.
️2- همزة القطع:
وهي التي ترسم فوق الألف، فلا تحذف لا لفظًا ولا كتابة، مع الضم والفتح ترسم في أعلى الألف.
أما في الكسر فترسم تحت الألف مثل: إبراهيم.
في الأسماء: ترسم همزة القطع في كل الأسماء، ما عدا التي تقدم ذكرها في همزة الوصل.
في الأفعال:
في ماضي الفعل الثلاثي المهموز مثل: أخذ
والمصدر منه مثل: أخذُ.
وفي ماضي الفعل الرباعي مثل: أنجزَ.
والأمر منه مثل: أنجز.
والمصدر مثل: الانجاز.
وفي همزة الفعل المضارع للمتكلم أو همزة المخبر عن نفسه، فهي قطع في كل الأحوال مثل: أقرأ، أحسنُ أنطلقُ، أستغفر.
وهمزة القطع في الحروف جميعها عدا (ال) التعريف.