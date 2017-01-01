{ أخطاء شائعة-ish

أوّلا:

صلّي

اللهم صلِّ على محمّد

صلّ الله على محمّد.

محمّد صلّ الله عليه وسلم.

ي

ي

ي

ياءٌ زائدة.

سمّى

سمِّ

سمِّي

صلّى

صلِّ

صلّي

اللهمّ صلِّ على محمد.

صلّى الله عليه وسلّم

ثانيا

مساءًا

مساءً

رجاءً

رجاءًا

سماءًا

إناءًا

دلاءًا

نساءًا

رجاءً

سماءً

إناءً

دلاء ونساءً.

ثالث خطأ،

أرجو

أرجو

أدعو

أدعوا

يدعوا

يدعوا

ومشرفوا

مشرفو

رابعا

حذف حرف العلة

لَمْ يُصَلِّ

لَمْ يُعْطِ

لَمْ يَدْعُ

خامسا

عنادًا قد كتبتُ ولا عناداً

وتنوينًا على دالي وضعتُ

عنادٌ

عنادٍ

سادسا وأخيرا:

و يا

خرجت .

ويا

خرجت.

أحاول في هذا الموضوع تذكّر وجمع ما مرّ بي من أخطاء سهلة التصحيح هنا في المنتدى أو على الفيسبوك.وعادتي أن أقدّم التّبرير وتبرير التّبرير، لكنّني سأحاول أن أحيد عن ذلك في هذا الموضوع أو أبسّط التّبرير قدر الإمكان.أيام انتشر تصحيح:"اللهمّعلى محمّد"أخذها النّاس دون فهمٍ قاعدةً عامة، فصرت ترى الواحد منهم يكتب:هاهو التّفسير مجدّدا وببساطة :إذا هدرت مع ذكر نقول :اكتُبْ النصّ. امسح السبورة. اشرب العصير.إذا هدرت مع طفلة نقول لها:اكتبالنص. امسحالسبورة. اشربالعصير.وكلّها أفعال أمر، وكما تلاحظ في خطاب الأنثىماذا لو كان الفعل ناقصًا ؟ معتل الآخر يعني مثل الفعلفي الأمر: أقول للذكر:اللهَ ... وللأنثى:الله.كيف كيف الفعلللذّكر: أنتَعلى المصطفى. للأنثى: أنتِعلى المصطفى.الله سبحانه وتعالى لا يجوز تمثيله ولا تشبيهه، لكنّه عزّ وجلّ يشير إلى نفسه بالضمير "هو"{يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الْحَمِيدُ}لذا - لغويا - نخاطبه بـ "أنتَ" فإذا صلّيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول:هذا في الأمر برك غير الأمر، في فعل الأمر وحسب، JUST في الأمر.أما الماضي فنقول:. كما نقول: سمّى الرّجل ابنَهُ قويدر.{ ~ }: الألف بعد الهمزة المنوّنة المسبوقة بألف.ترى على بعض القنوات التلفزيونية: تشاهدون حصة كذا وكذا على السّاعة الخامسةالصّواب:من دون ألف.لذالا تكتبوا، ولاولاولاولاكي تلقى همزة "ء" مع التّالي وسبقتها ألف، خلاص ما تزيدلهاش ألف وراها !والصّواب:الألف الفارقةسموها "" اكتبها "" الألف علاش تزيد في جدها ثما ؟؟؟ ولا؟؟ والمصيبة فيشا دخل الألف في "" والله ما عرفت.القسم ؟ ولاالقسم ؟!هذا موضوع مفصّل عن الألف الفارقة أرجو ماشي أرجوا الاطلاع عليه.لكن عموما، تستخدم الألف الفارقة للأفعال لا الأسماء.وبعد واو الجماعة فقط .(دعا ---> يدعو. رجا ---> يرجوهذي الواو أصلية في الفعل وماهيش تاع جماعة أصلا){ ~ }: جزم الفعل معتل الآخرالفعل الصحيح يجزم بالسكونيفعلُ ----> لم يفعلْتكتبُ ----> لم تكتُبْأما الفعل معتلّ الآخر كـ صلّى، أعطى، دعا ... إلخ فآخره معتلّ ما تجيش عليه الحركات أصلا باش تدير له سكون.لذا تُجزم هذه الأفعال بـصلّى ----> يصلّي ----> وبالجزم والحذف تصبحأعطى ----> يعطي ----> وبالجزم والحذف تصبحدعا ----> يدعو----> وبالجزم والحذف تصبح{ ~ }: التنوين في آخر الكلمةأنت تقول في الرّفع: هذا، و في الجرّ: ما منأعند من عناديفلماذا إذا صار الحال إلى النّصب، وضعت التّنوين على الألف ؟!دير التنوين فوق الحرف هداك الله، فالكلمة هي المعنية بالنّصب وآخر حرفٍ منها هو الّذي يأخذ التنوين،أما الألف فزائدة.{ ~ }من المعروف أنّ حروف المعنى تفتقر إلى غيرها، غير ذات دلالة بذاتها. لذا لا يجوز أن تُكتبَ وحدها في آخر السّطرولتجنّب ذلك على وسائل الطّبع الحديث (الميكرو والتليفون ... إلخ) تُلصق واو العطف بمعطوفها، والفاصلة والنقطةوعلامات الترقيم جميعها بما سبقها.يعني ما تكتبش: خرجتُليتني مابل: خرجتُليتني ماأمّا من يستخدمون الحركات للتّزيين !! من غير المخطوطات، فكما الصّباط للكراع، الحركة للإعراب والنّطق،ماهيش تاع زواق. دير صباط فوق راسك ثاني وقول راني نزوّق.{ ~ }هذا، وأعتذر.