عضو جديد ....

D

Djamel2022

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أكتوبر 2022
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
38
محل الإقامة
Alger
الجنس
ذكر
السلام عليكم
أما بعد.....
لقد سجلت لتوي ...واشتقت كثيرا ...والحنين أرغمني ... واللمة نادتني من بعيد ...عندما رايتها صرت صغيرا ....
نعم اشتقت للمة فمنذ قراية 12سنة كنت عضوا
و اليوم اطلب ترحيبكم فاين انتم اهل الديار
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,776
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة


اهلا وسهلا بك
اللمة تسعد دائما بعودة
أبنائها نتمنى ان تكون بخير
مسرورون لعودتك
نتمنى لك إقامة طيبة
 
D

Djamel2022

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أكتوبر 2022
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
38
محل الإقامة
Alger
الجنس
ذكر
الحمد لله ..شكرا ريحان على الترحيب
 
D

dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,242
النقاط
591
محل الإقامة
منغادي
الجنس
ذكر
وعليكم السلام اهلا ومرحبا بيك من جديد اخي
عودة ميمونه موفقه
 
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