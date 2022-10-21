عضو جديد ....

السلام عليكم

أما بعد.....

لقد سجلت لتوي ...واشتقت كثيرا ...والحنين أرغمني ... واللمة نادتني من بعيد ...عندما رايتها صرت صغيرا ....

نعم اشتقت للمة فمنذ قراية 12سنة كنت عضوا

و اليوم اطلب ترحيبكم فاين انتم اهل الديار