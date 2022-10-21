عضو جديد ....

Djamel2022
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- Alger
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
أما بعد.....
لقد سجلت لتوي ...واشتقت كثيرا ...والحنين أرغمني ... واللمة نادتني من بعيد ...عندما رايتها صرت صغيرا ....
نعم اشتقت للمة فمنذ قراية 12سنة كنت عضوا
و اليوم اطلب ترحيبكم فاين انتم اهل الديار
أما بعد.....
لقد سجلت لتوي ...واشتقت كثيرا ...والحنين أرغمني ... واللمة نادتني من بعيد ...عندما رايتها صرت صغيرا ....
نعم اشتقت للمة فمنذ قراية 12سنة كنت عضوا
و اليوم اطلب ترحيبكم فاين انتم اهل الديار