نصائح من ذهب لأولياء تلاميذ الطور الاِبتدائي، لاِستغلال عطلة الخريف

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~





🟥نصائح من ذهب لأولياء تلاميذ الطور الاِبتدائي، لاِستغلال عطلة الخريف

للاستاذ بوعلام سعيدي جزاه الله خيرا










✅️ السنة الأولى ابتدائي:استغلال العطلة في تعليم الطفل الكتابة والتهجئة وتمييز الارقام والعد شفويا وكتابيا الى 100
✅️السنة الثانية: التركيز على تعليمهم قراءة النص قراءة مسترسلة و الإجابة على النص أما الرياضيات الجمع بالاحتفاظ والطرح بالاستعارة
✅ ️ السنة الثالثة : التفريق بين الاسم والفعل والتفريق بين الأفعال الثلاث واستخراج من النص:اسم ،فعل ماضي،فعل مضارع،فعل امر،ضمير منفصل،اسم اشارة،اسم موصول
اما الرياضيات التدرب جيدا على الطرح بالاستلاف والضرب في رقم واحد والضرب في رقمين
فرنسية : الحروف تهجئة وقراءة كلمات مع الخط
التدرب على التعبير الكتابي :تحرير سطر او سطرين على الاقل كل يوم
✅️ السنة الرابعة والخامسة: التدرب على اعراب جمل فعلية واسمية، التحويل، التعبير الكتابي والاملاء.
رياضيات : عمليات الضرب، القسمة، انشاء هندسي، قراءة وكتابة اعداد عشرية وكسور.
فرنسية :قراءة نصوص قصيرة، إنتاج كتابي بسيط، تفريق بين اسماء، صفات وافعال...
⭐لا ننس🌹السور القرآنية🌹



أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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