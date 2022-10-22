ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
نصائح من ذهب لأولياء تلاميذ الطور الاِبتدائي، لاِستغلال عطلة الخريف
للاستاذ بوعلام سعيدي جزاه الله خيرا
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
نصائح من ذهب لأولياء تلاميذ الطور الاِبتدائي، لاِستغلال عطلة الخريف
للاستاذ بوعلام سعيدي جزاه الله خيرا
️ السنة الأولى ابتدائي:استغلال العطلة في تعليم الطفل الكتابة والتهجئة وتمييز الارقام والعد شفويا وكتابيا الى 100
️السنة الثانية: التركيز على تعليمهم قراءة النص قراءة مسترسلة و الإجابة على النص أما الرياضيات الجمع بالاحتفاظ والطرح بالاستعارة
️ السنة الثالثة : التفريق بين الاسم والفعل والتفريق بين الأفعال الثلاث واستخراج من النص:اسم ،فعل ماضي،فعل مضارع،فعل امر،ضمير منفصل،اسم اشارة،اسم موصول
اما الرياضيات التدرب جيدا على الطرح بالاستلاف والضرب في رقم واحد والضرب في رقمين
فرنسية : الحروف تهجئة وقراءة كلمات مع الخط
التدرب على التعبير الكتابي :تحرير سطر او سطرين على الاقل كل يوم
️ السنة الرابعة والخامسة: التدرب على اعراب جمل فعلية واسمية، التحويل، التعبير الكتابي والاملاء.
رياضيات : عمليات الضرب، القسمة، انشاء هندسي، قراءة وكتابة اعداد عشرية وكسور.
فرنسية :قراءة نصوص قصيرة، إنتاج كتابي بسيط، تفريق بين اسماء، صفات وافعال...
لا ننسالسور القرآنية
أسأل الله لكم التوفيق و السداد