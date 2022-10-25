تمارين حول الأطوال للسنة الخامسة ابتدائي مرفقة بالحل

ريحـان

ريحـان

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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~



🔴تمارين حول الأطوال للسنة الخامسة ابتدائي مرفقة بالحل.

🟦للتحميل بصيغة ملف وورد
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تمارين حول الأطوال.docx

تمارين حول الأطوال ضع الأطوال التّالية في الجدول: 502 dm- 9,23 km-6,5 hm-365 mm-952 m ميليمتر سنتيمتر ديسيمتر المتر ديكامتر هكتومتر كيلومتر mm cm dm m dam hm km طول الطّريق (أ) هو ...
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🟨ملف بدف
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تمارين حول الأطوال.pdf

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