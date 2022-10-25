ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
تمارين حول الأطوال للسنة الخامسة ابتدائي مرفقة بالحل.
للتحميل بصيغة ملف وورد
ملف بدف
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
تمارين حول الأطوال للسنة الخامسة ابتدائي مرفقة بالحل.
للتحميل بصيغة ملف وورد
تمارين حول الأطوال.docx
تمارين حول الأطوال ضع الأطوال التّالية في الجدول: 502 dm- 9,23 km-6,5 hm-365 mm-952 m ميليمتر سنتيمتر ديسيمتر المتر ديكامتر هكتومتر كيلومتر mm cm dm m dam hm km طول الطّريق (أ) هو ...
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ملف بدف