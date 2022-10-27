إنطلاق تسجيلات مترشحي “الباك” يوم 8 نوفمبر

وقال الوزير في إجابته على سؤال “النهار اون لاين” خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الندوة الوطنية للمرجعية وتقييم مكتسبات السنة الخامسة الابتدائي، أن هذه التسجيلات ستكون وفق نظام معلوماتي بحت.هذا وسيتم تسجيل التلاميذ النظاميين عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية. حيث يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين. كما يهدف الإجراء إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. بالإضافة كذلك إلى إعفائهم من مشقة تحمل عبئ التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء. كما تتكفل المؤسسة التعليمية بعملية تسجيل التلاميذ دون إقحامهم في ذلك.ويدخل هذا الإجراء في إطار التوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التربوية للمرحلتين التعليميتين لا سيما التحيين الآلي للمعلومات. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار ستنطلق العملية عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.