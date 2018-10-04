اختبار التربية البدنية بكالوريا 2019

ينطلق امتحان البكالوريا الرياضية للمترشحين الأحرار بداية من 15 إلى غاية 31 من شهر مارس، اما عملية سحب الاستدعاءات، التي بدأت منذ الفاتح من الشهر الجاري مستمرة إلى آخر يوم من الامتحان من مقر مديريات التربية.

وكشفت وزارة التربية الوطنية، عن تاريخ إجراء امتحان بكالوريا التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار، لشهادة التعليم المتوسط “البيام”، والبكالوريا، ومنحت مدة 15 يوما للأحرار، من أجل إجراء الامتحان وذلك من 15 إلى 31 مارس 2019، حيث انطلقت عملية سحب المترشحين لاستدعاءاتهم الخاصة باختبارات التربية البدنية والرياضية، بداية من 1 مارس الجاري، من مقر مديريات التربية، ويجتاز الأحرار اختبار التربية البدنية والرياضية كامتحان إجباري، أما المترشحون النظاميون، فإن نقطة هذا الامتحان يتم احتسابها بناء على النقاط الفصلية للمترشح، حيث تم إعفاء المتمدرسين من اجتياز باكالوريا التربية البدنية لهذه السنة، و ستحتسب لهم علامات المراقبة المستمرة في البكالوريا. وبالنسبة لاستدعاءات البكالوريا، فإن مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سيعاد فتحها في 20 ماي من أجل سحب استدعاءات اجتياز امتحان الباكالوريا للمترشحين المتمدرسين والأحرار وعن طريق المراسلة.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، إلغاء امتحان التربية البدنية في شهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الثانوي لدورة 2019 للمتمدرسين، واستبدلتهما بتقييم مستمر للفصول الثلاثة، ويخص هذا القرار التلاميذ المتمدرسين، في حين يجتاز المترشحون الأحرار باكالوريا هذا الامتحان بشكل عادي.

اما اجتياز باكالوريا التربية البدنية بالنسبة للمترشحين النظاميين، يكون عبر احتساب علامات المراقبة المستمرة، أما التلاميذ الذين يمتنعون عن ممارسة التربية البدنية والرياضية، فتسجل بدل العلامة عبارة “معفى” في بطاقة التنقيط النهائي لمادة التربية البدنية والرياضية.

وهذا، فيما يشدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على أن المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، معنيون بإجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية، بعد أن تم إلزام المديرين الولائيين، بالاتصال بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتزويدهم باستمارات خاصة بالتربية البدنية والرياضية، تسلم للمترشحين الأحرار للامتحانين، لملئها من طرف طبيب يشهد على كفاءة المترشح من عدمها، لترفق هذه الاستمارات مع ملفات المترشحين، عند تسليمها لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث تتولى هذه الفروع حجزها في ملف الإعلام الآلي.