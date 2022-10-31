لانش بوكس أو صندوق الغذاء

السلام عليكم كي مسيتو ان شاء الله راكم بخير وعافية المهم عشية عشوة وانا قلت ندير موضوع خفيف وظريف كيما العنوان ولي يتكلم على اللانش بوكس أو صندوق الاكل لي يديوه معاهم للعمل او الجامعة و دراسة بصفة عامة ،هذا الأيام منين نتصفح مواقع التواصل ،نشوف انو بزاف ناس ولاو ينشرو ثقافة اللمجة ماشي الذراري الصغار ولكن الكبار و الناس لي تخدم ولا لي تقرى وما فهمتش واش السر في انتشار هذي الثقافة يعني كاين نوعية بزاف نتاع ناس ما تروحش من دار حتان تدي معاها ماكلة نتاعها الجامعة ولا للعمل و خاصة بالنسبة للفتيات لي راهم يبدعوا صراحة مع هاذ التحضيرات ،كي كنت نقرى في جامعة كي شغل عندي سنوات من تخرجت هههه ما كنتش نشوف في هاذ الظاهرة كنت مع صحابي كي نموتوا بالجوع نروحو نشريو بيتزا كاري نتاع الفين للحبة تضرب 3 كي شغل تغديت ونرجعوا نقراو وحاليا مع الخدمة عادي منين نخرج نروح نتغدى في الدار ،مي كاين شي ناس يديو ماكلة نتاعهم للعمل ،وعجبتني فكرة مليحة فيها أنو استحفظ على دراهمك و ثاني حاجة عندك أكل صحي لكن أنتم كأعضاء سواء جامعيين او عمال اسكو تديو معاكم الاكل او راكم من جماعتي تصبرو حتان تتغداو في دياركم او تشريو برا سوندويشات تكملوا بيهم اليومسلام.