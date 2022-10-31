مسابقة = ~ إحكي لي حكاية ~

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,918
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

1667250117266.png







صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهلا و مرحبا بــكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..








لطالما كانت الكلمات تَحكي عنْ قصَّة و حكاية آلام وأحزان، آمال وأمنيات، تتحاكَى في خلجات النفْس، حلمها بأن تكون أنوار شمس الصباح حبرًا يكتُب انتهاء قصَّة دموع تصرُخ تحتَ جناح الطير الغافي على قمَّة الجبل المتألِّم من دموعه لدموعي؛ إذ هو شلاَّل يهدر مِن عنده حتى سفْح الجبل، غمر الزهور و أرْحل الفراشات،





👈 لأقلامكم المميزة مسابقة خفيفة على قلوبكم بعنـــوان :

1667250314710.png







إحكي يا الراوي، جيبلي قصة و لا حكاوي في أي مكان من ذاك الزمان ولا صرات في الزمان الحالي ، فيها فرجة ولا طرفة ولا مشلة بحكم ومعانيوإذا ماعندك حكاية وراك لفنون السرد غاوي، و موالف بحديث الناس والقهاوي، أكيد ماراح تخلي الموضوع خاوي،من حكاياتك اليومية، إصنع قصص ونجومية.


وأنتِ يا شهرزاد، ماهي ليلة من ليالي رمضان ولا هي حلقة من ألف ليلة وليلة، الفكرة ومافيها في قلب و خيال كل وحدة فينا موقف ورواية باغية تحكيها وعلى لسانها ألف حكاية وحكاية تتمنى تكتب عليها.




جوائز المسابقة



للفائز في المسابقة وسام :


الكاتب-المبدع-القصص.gif




و للمشاركين معنا :


الكاتب-المميز-القصص.gif





أيها اللماويين ..اقرعو المشاعر..وابذروا البوادر..وأمطروا غيثا يصيب الحواضر ويغسل العمائر..ويتيه بالنبض في متاهات ليس بها دوائر..ويدفع القلم للنبض خواطر..تصرع الألم..وترقى بالنفس إلى ما يرضي القلوب والضمائر..





عذبوا القلم..يبوح بسره..واعصروا الضمائر لتفيض بأجمل الخواطر..




_ - 2022-10-29T144526.079.jpeg





الفكرة لـ :

العضوة @ذكريات



تحت إشراف :
طاقم إدارة
منتدى اللمة الجزائرية







1667250591852.png

 
آخر تعديل:
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,918
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

دعوة للجميــــع

@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان

@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan

@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1

@aljentel @الامين محمد @dahman kz

@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"

@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر

@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage

@lale çiçeği @rafid2 @السها

@شجـ الروح ـون @Zamenhov

@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed

@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339

@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*

@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس

@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ

@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم

@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد

@Sanaya klara @هدية من الله @الفضل10

@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac

@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020

@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N

@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية

@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر

@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة

@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan

@the world @Skor m@k @ناسليهان

@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz

@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية

@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن

@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق

@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام

@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف

@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77

@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General

@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك

@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم

@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina

@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane

@الأستاذ مصطفى @خووخه

@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM

@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage

@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر

@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان

@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20

@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz

@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac

@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض

@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة

@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ

@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4

@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة

@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi

@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام

@أحمدوا @أريج محمد

@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99

@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان

@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها

@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza

@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب

@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25

@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح

@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba

@MARYTA @Haroun Serhani
@سناء ريحانة
@نادية مليزي
@samisa
@العنود بوفاتح
@منال إدريس
@nassima rida
@صلوحة
@محتارة
 
  • أحببته
التفاعلات: Hakan
Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,598
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
مسابقة جميلة لطيفة ،ان شاء الله نكون من المشاركين بحكاية بالتوفيق للجميع.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top