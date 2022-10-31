مسابقة = ~ إحكي لي حكاية ~

إحكي يا الراوي، جيبلي قصة و لا حكاوي في أي مكان من ذاك الزمان ولا صرات في الزمان الحالي ، فيها فرجة ولا طرفة ولا مشلة بحكم ومعانيوإذا ماعندك حكاية وراك لفنون السرد غاوي، و موالف بحديث الناس والقهاوي، أكيد ماراح تخلي الموضوع خاوي،من حكاياتك اليومية، إصنع قصص ونجومية.





وأنتِ يا شهرزاد، ماهي ليلة من ليالي رمضان ولا هي حلقة من ألف ليلة وليلة، الفكرة ومافيها في قلب و خيال كل وحدة فينا موقف ورواية باغية تحكيها وعلى لسانها ألف حكاية وحكاية تتمنى تكتب عليها.









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