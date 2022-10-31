مسابقة = ~ إحكي لي حكاية ~

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهلا و مرحبا بــكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
لطالما كانت الكلمات تَحكي عنْ قصَّة و حكاية آلام وأحزان، آمال وأمنيات، تتحاكَى في خلجات النفْس، حلمها بأن تكون أنوار شمس الصباح حبرًا يكتُب انتهاء قصَّة دموع تصرُخ تحتَ جناح الطير الغافي على قمَّة الجبل المتألِّم من دموعه لدموعي؛ إذ هو شلاَّل يهدر مِن عنده حتى سفْح الجبل، غمر الزهور و أرْحل الفراشات،
لأقلامكم المميزة مسابقة خفيفة على قلوبكم بعنـــوان :
إحكي يا الراوي، جيبلي قصة و لا حكاوي في أي مكان من ذاك الزمان ولا صرات في الزمان الحالي ، فيها فرجة ولا طرفة ولا مشلة بحكم ومعانيوإذا ماعندك حكاية وراك لفنون السرد غاوي، و موالف بحديث الناس والقهاوي، أكيد ماراح تخلي الموضوع خاوي،من حكاياتك اليومية، إصنع قصص ونجومية.
وأنتِ يا شهرزاد، ماهي ليلة من ليالي رمضان ولا هي حلقة من ألف ليلة وليلة، الفكرة ومافيها في قلب و خيال كل وحدة فينا موقف ورواية باغية تحكيها وعلى لسانها ألف حكاية وحكاية تتمنى تكتب عليها.
جوائز المسابقة
للفائز في المسابقة وسام :
و للمشاركين معنا :
أيها اللماويين ..اقرعو المشاعر..وابذروا البوادر..وأمطروا غيثا يصيب الحواضر ويغسل العمائر..ويتيه بالنبض في متاهات ليس بها دوائر..ويدفع القلم للنبض خواطر..تصرع الألم..وترقى بالنفس إلى ما يرضي القلوب والضمائر..
عذبوا القلم..يبوح بسره..واعصروا الضمائر لتفيض بأجمل الخواطر..
الفكرة لـ :
العضوة @ذكريات
تحت إشراف :
طاقم إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
العضوة @ذكريات
تحت إشراف :
طاقم إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
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