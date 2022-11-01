برطمان السعادة هندسة السعادة تبدأ من الذات العدد 1













صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..



اهلا وسهلا بـــــــــــ ـــــــكم











إن هندسة السعادة تبدأ من الذات صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكمأســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم

فسعادتك تبدأ من ذاتك. فالسعادة مهارة معرفية وحياتية، وهي -تمامًا-مثل أي مهارة، تتطلب العمل من جانبك، وأن تكون سعيدًا، ليس شيئًا تُحقِّقه ثم تتمسّك به؛ إنها سلسلة من القرارات التي تتخذها كل يوم.

فآهلا وسهلا بكـــم في أول عدد لبرطمان السعادة :

رسالة اليوم