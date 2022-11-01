برطمان السعادة هندسة السعادة تبدأ من الذات العدد 1

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

اهلا وسهلا بـــــــــــ🌷ـــــــكم





إن هندسة السعادة تبدأ من الذات

فسعادتك تبدأ من ذاتك. فالسعادة مهارة معرفية وحياتية، وهي -تمامًا-مثل أي مهارة، تتطلب العمل من جانبك، وأن تكون سعيدًا، ليس شيئًا تُحقِّقه ثم تتمسّك به؛ إنها سلسلة من القرارات التي تتخذها كل يوم.



فآهلا وسهلا بكـــم في أول عدد لبرطمان السعادة :



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رسالة اليوم



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العقول العظيمة تناقش الأفكار؛ أما العقول المتوسطة فتُناقش الأحداث؛ فيما تُناقش العقول الصغيرة الناس، ومع ذلك الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحديد أهدافٍ لأنفسهم -على المدى القصير والطويل-؛ هم الأكثر استقرارًا وسعادة.





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