الكل يرغب في الحصول على منزل براق النظافة! الأخبار السيئة هي أن أغلب منتجات التنظيف المنزلية تحتوي على مواد كيميائية ضارة للغاية، مثل التريكلوسان والكلورين والأمونيا. ومادة التريكلوسان موجودة في معظم منتجات تنظيف الأطباق السائلة المضادة للبكتيريا. فكل مرة تستخدم فيها هذه المنتجات، تمتص بشرتك المادة الكيميائية وتتراكم في الجسم حتى تصل إلى مستويات خطيرة. مادة التريكلوسان تضعف الجهاز المناعي، وتسبب اضطرابات في الهرمونات ونموًّا غير مسيطر عليه للخلايا.

بالإضافة إلى هذا، يمكن أن يمزج المرء خطأ بين منتج مبيض (يحتوي على مادة الكلورين) ومنتج مبيض (يحتوي على الأمونيا) رغبة في نتائج أفضل للتنظيف؛ مما قد ينتج غازًا ساما قاتلًا. لسلامتك، عليك دائما قراءة البيانات المكتوبة على المنتجات واتباع إرشادات الاستخدام الآمن. حاول أيضًا الحد من استنشاقك لتلك المواد أو امتصاص جلدك لها.