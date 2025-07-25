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مواد التنظيف ... ببن المعطر و الضرر





في الجزائر تُولي النساء أهمية كبيرة للنظافة المنزلية و تُستخدم مواد تنظيف مختلفة بشكل يومي لضمان بيئة صحية لكن الإفراط في إستخدام هذه المنتجات خاصةً تلك التي تحتوي على مركبات كيميائية قوية قد يؤثر سلبًا على صحة المرأة و يُعرضها لأخطار جسيمة خصوصًا في غياب ثقافة الوقاية و بدائل التنظيف الطبيعية







أنواع المواد الكيميائية في منتجات التنظيف المنتشرة في الجزائر



تحتوي أغلب منظفات الأسواق الجزائرية على: ​

الكلور ​ يُستخدم كمطهر قوي لكنه مهيج للجلد و الجهاز التنفسي ​ الأمونيا ​ فعالة لإزالة الدهون لكنها تطلق أبخرة سامة ​ الفثالات ​ تُستخدم في المعطرات ومنظفات الأرضيات و قد تؤثر على النظام الهرموني ​ المركبات العضوية الطيارة ​ تتسبب في مشاكل صحية مزمنة خصوصًا عند إنعدام التهوية ​







التأثيرات الصحية على المرأة الجزائرية ​

الجهاز التنفسي ​ صعوبة التنفس

تحسس مزمن

تفاقم حالات الربو

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الجلد و البشرة

​ تهيج الجلد وظهور الأكزيما

جفاف الجلد و إحمراره

تهيج العينين

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ال جهاز العصبي و الهرمونات

​ إضطرابات في الدورة الشهرية

صداع مزمن

تأثيرات سلبية على المزاج

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الصحة الإنجابية و الحمل

​ التأثير على نمو الجنين

زيادة إحتمال الإجهاض أو الولادة المبكرة

تغيرات في الهرمونات التناسلية

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العادات المنزلية في الجزائر التي تفاقم المشكلة ​

الإستخدام المكثف والمنوع للمنظفات في نفس اليوم ​ قلة التهوية داخل المنازل خصوصًا في فصل الشتاء ​ تجاهل إستعمال وسائل الوقاية مثل القفازات أو الكمامات ​ الإعتماد على الروائح القوية كمؤشر للنظافة رغم أضرارها ​





البدائل الطبيعية الآمنة



يمكن للمرأة الجزائرية أن تعتمد على منظفات منزلية آمنة مثل: ​

ع صير الليمون تنظيف الأسطح و تفتيح البقع ​ الخل الأبيض إزالة الدهون و تلميع الزجاج ​ بيكربونات الصوديوم تنظيف الأفران و إزالة الروائح الكريهة ​





نصائح عملية للوقاية و التقليل من الأضرار ​

إرتداء القفازات و الكمامة خلال التنظيف ​ عدم خلط منتجات مختلفة لتفادي التفاعلات الكيميائية ​ تهوية المكان جيدًا أثناء و بعد الاستخدام ​ تقليل كمية المادة المستعملة ​ تثقيف أفراد الأسرة حول البدائل الصحية ​ إقتناء منتجات تحمل علامة صديقة للبيئة ​