صناعة البيتموس من أوراق النبات

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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تربة البيتموس
البيتموس هي التربة العضوية الصالحة للزراعة،تتميز بكثافتها المنخفضة ووزنها الخفيف واحتوائها على العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، تكونت في الأساس على امتداد مئات السنين من تحلل الـ moss وهي أنواع من النباتات الحزازية والطحالب، ويختلف نوع ما هية البيتموس باختلاف النبات المتحلل بحيث تصل إلى أكثر من 300 نوع.
مميزات تربة البيتموس:
• لا تتكتل التربة بتكرار الري مما يعطي جذور النباتات فرصة لنمو سليم بعكس ما يحدث في التربة الطينية، التي تجد جذور بعض النباتات صعوبة في شقها والنمو من خلالها.
• الوزن الخفيف والكثافة المنخفضة والتي تضمن التصريف الجيد لأي سوائل زائدة عن حاجة النبات.، في نفس الوقت فإن تربة البيتموس تحتفظ بالقدر المناسب من الماء اعتمادا على حاجة النبات فتقلل
الفاقد من الماء وتقلل نسبة مياه الري.
• مساماتها كبيرة مما يساهم في تهوية جذور النباتات وقلة فرص الإصابة بتعفن الجذور أو الإصابة بالأمراض الفطرية.
التغذية الجيدة التي تتوفر للنبات من البيتموس تعود إلى المواد العضوية المتحللة فتؤدي إلى رفع الإنتاج وتحسين جودة الثمار.
• البيتموس خيار مثالي عند محاولة تجذير النباتات وإكثارها.
هي تربة حامضية 4.6 =PH واستخدام البيتموس في الزراعة يعادل قلوية التربة مما يحسن نمو النبات (حيث إن التربة في أغلب بلادنا العربية هي تربة قاعدية).
تتقبل البيتموس أن يتم خلطها مع أي تربة أخرى مثل الرمل المغسول أو التربة الطينية أو الفيرموكلايت.
• خلط البيتموس بأي نوع آخر من التربة يزيد من خصوبتها لأنها أغنى من التربة العادية بالعناصر الصغرى والكبرى تبقى تربة البيتموس نفسها خصبة وغنية وصالحة للزراعة بشكل متكرر لفترات طويلة.
مع استخدام تربة البيتموس لا نحتاج لشراء الكثير من الأسمدة بل يمكننا الاكتفاء بسماد الكمبوست المنزلي الصنع كذلك.
• يمكن استخلاص وقود نظيف (الخث) من البيتموس للاستخدام المنزلي مثل التدفئة.
تحضير تربة البيتموس في البيت من أوراق الأشجار
يمكن القيام بتحضير البيتموس من ورق الشجر طوال العام ولكن العملية تكون أسرع في فصل الصيف،
بالخطوات التالية:
• يتم تجميع أوراق الأشجار الجافة المتساقطة (جميع الأوراق مهما كانت فهي صالحة للاستخدام).
الجريد والحشائش وأغصان الشجر الضعيفة وليف النخل وقشور الموز الجافة يصلح كذلك لتحضير البيتموس.
نجمع كل ما تحصلنا عليه في كيس بلاستيكي متين ونرش الأوراق بقدر كافي من الماء (البعض يفضل
دفنها في حديقة المنزل بدلا من وضعها في كيس). نقفل الكيس بشكل محكم ونحرص على تركه ليتخمر ويتحلل في مكان تصل إليه أشعة الشمس مثل
حديقة المنزل.
• نكرر خطوة رش الأوراق بالماء كل 7 أيام ثم تقليب الورق ونغلق الكيس مرة أخرى.
الرش بالماء (وليس إضافة الماء الغزير) والتقليب يكافح ظهور أي بكتيريا أو طفيليات.
• بعد مرور 30 يوما نضيف على خليط الأوراق مقدار من الكمبوست النباتي
عند مرور شهرين ونصف إلى ثلاث أشهر تصبح التربة تامة التحلل وتكون جاهزة لاستخدامها في زراعة نباتاتك المنزلية.