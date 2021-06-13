أفضل النباتات التي لا تحتاج إلى الشمس

نبات بروملياد (بروميلسيا)

– Bromeliads هي النباتات الاستوائية التي تأتي عادة مع الملوثات العضوية الثابتة من الألوان ، مظهرها الفريد و إحساسها الاستوائي يجعلها اختيارًا أفضل للمنزل ، تبدو Bromeliad أفضل على الرفوف ، على الطاولات أو حتى على الأرض ، اعتمادا على الأنواع.

– معظم أنواع بروميلياد تفضل أشعة الشمس غير المباشرة الساطعة بدلا من الضوء المباشر ، الضوء غير المباشر يعني أن الشمس لا تصل مباشرة إلى النبات ، مثال على الضوء المباشر هو إذا كان مصنعك خارجًا مباشرة تحت الشمس ، أو إذا وضعت نباتك بجوار نافذة مفتوحة مع أشعة الشمس المباشرة عليها ، قد يؤدي التعرض الممتد لأشعة الشمس بالكامل إلى إتلاف أوراق بروميلياد ، من الأفضل أن تبقيه بالقرب من النافذة و ليس أمامها مباشرة ، يمكن أن تزدهر Bromeliads أيضا على إضاءة الفلورسنت إذا كان الضوء الطبيعي غير متوفر.



النباتات الصينية دائمة الخضرة (Aglaonema)

– النباتات الخضراء الدائمة سهلة النمو ، و هي من بين العديد من النباتات الداخلية التي لا تحتاج إلى أشعة الشمس ، إذا كنت جديدا على رعاية النباتات المنزلية ، أقدم الخضرة الصينية تنتج الزهور التي تشبه زنابق كالا ، و تبدو أفضل على الأرض بجانب الأثاث و ملء المساحات المفتوحة في المنزل ، صغر حجم النباتات الصينية دائمة الخضرة هي مدمجة بما يكفي للديكور المكتبي و الطاولة و الجرف.

– تعتمد حاجات الشمس دائمة الخضرة الصينية على ألوان أوراقها ، بشكل عام إذا كان لديك نباتًا ذي أوراق داكنة ، فإن النبات الخاص بك تفضل ضوءًا منخفضًا ، تختلف الأنواع ذات الأوراق ذات اللون الأفتح مثل اللون الوردي أو البرتقالي عن الضوء المتوسط ، مثل العديد من النباتات الأخرى في هذه القائمة ، لا ينبغي أن توضع الخضرة الصينية في ضوء الشمس المباشر لتجنب الأوراق المحروقة.



نبات (Aspidistra elatior) مصنع الحديد

– يشار أيضا إلى مصنع الحديد الزهري بنبات الحديد بسبب طبيعته الصلبة ، و يمكنه البقاء على قيد الحياة في مجموعة واسعة من الظروف ، التي تجعله الخيار الأفضل للكثيرين ، أوراقها الخضراء الغنية مثالية لتلألأ أي ركن من أركان الغرفة التي تحتاج إلى لمسة طبيعية.

– المكابس المصبوبة هي عبارة عن نباتات منخفضة الإضاءة ، يمكنها البقاء على قيد الحياة في أي مكان تقريبًا في منزلك ، إنهم بطيئون في النمو و لكنهم يصعب عليهم أيضًا القتل ، الشرط الوحيد هو ابقائها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ، من أجل الحفاظ على أوراقها من الاحتراق أو التحول الى اللون البني ، إذا كنت ترغب في إعطاء نبات الحديد الزهري بعض العناية الإضافية ، فقم بمسح أوراقه مرة واحدة في الأسبوع بقطعة قماش رطبة للحفاظ عليه من الغبار.



نبات دراكاينا

– dracaena هو نبات ظل من السهل العناية به في منزلك ، هذا النبات يأتي في العديد من الأصناف و يبدو رائعا على الرفوف ، و الطاولات و كديكور للمنزل ، هناك أصناف أكبر مثل dracaena massangeana ، لها شكل يشبه الشجرة و تعمل بشكل جيد كديكور أرضي.

– تنبت أفضل نباتات Dracaenas في الضوء الساطع غير المباشر ، و لكن يمكنها البقاء على قيد الحياة في ضوء منخفض و متوسط إذا لزم الأمر ، Dracaena هي أيضا من بين أفضل النبتات لتنقية الهواء التي يمكنها تصفية السموم في منزلك.



نباتات العصا الغبية (Dieffenbachia)

العصا الغبية هي نباتات جميلة يتم العثور عليها عادة تزين المساحات المنزلية و المكاتب ، يطلق عليها عصي غبية لأن جميع أجزاء النبات تكون سامة ، لذلك يجب أن يبقى هذا النبات بعيدا عن الحيوانات الأليفة و الأطفال ، يمكن أن يسبب التورم و مشاكل أخرى إذا تم تناوله ، و يمكن أن يسبب الحكة إذا لمست النسغ الجلد ، التعامل بشكل صحيح معه يكون في الحد الأدنى من الاتصال ليتم تقليل خطره.



نبات اللبلاب الانجليزي (Hedera helix)

– إن اللبلاب الإنجليزي هي نباتات تسلق جميلة يمكنها تحويل أي جدار مريب إلى عمل فني جديد ، و مع ذلك ضع في اعتبارك أن الكروم الذي ينبت بها يستغرق بضع سنوات للنمو إذا كنت تنمو من البذور.

– اللبلاب الإنجليزي يفضل ضوء غير مباشر مشرق ، و لكن يمكن أن تحمل ضوء منخفض ، كلما زاد ضوء هذا اللبلاب سيظهر اللون الأكثر جمالا من خلال أوراقه ، و مع ذلك يمكن للضوء المباشر أن يؤدي إلى زواله.



نبات السرخس

السرخس Maidenhair هي النباتات الأنيقة التي تزين أي غرفة ، السرخس Maidenhair يحب الضوء الساطع غير المباشر و يتأثر بسهولة من أشعة الشمس المباشرة ، كما أنهم يفضلون الرطوبة العالية و لا يحبون التربة الجافة لذلك يجب أن يكونوا رطبين ، و لكن ليسوا سائلين أكثر من اللازم لتجنب تعفن الجذور ، هذه النباتات أيضا تفضل الماء المقطر على الماء العسر.

