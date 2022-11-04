الفنك الجزائري ( ثعلب الصحراء )

dahman kz
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- ذكر
الفنك أو ثعلب الصحراء كما يسميه البعض وهو نوع من انواع الثعالب في الجزائر واصغرها حجما يعيش في الصحراء الجزائرية و اغلب تواجده في المناطق الرملية .
يتميز عن غيره من انواع الثعالب بصغر حجمه و يتميز بكبر اذنيه اللتين تعطيه منظرا وجمالا فريدا من نوعه ويتميز كذلك بلونه الاصفر المائل للبياض ويكون لونه اصفر مائل اللإحمرار احيانا على حسب لون التربة اللتي يعيش فيها
صياد ومفترس وقاتل بالفطرة وسريع ومراوغ جدا يتغذي على الحشرات والثديات الصغيرة و الطيور و الزواحف بما فيها السامة كالافاعي وغيرها ويتغذى كذلك حتى على الاغذية المنزلية اذا سمحت له الفرصة او اذا قدمت له
يبتعد على الانسان ولا يقترب منه ويقترب فقط خفية في حالات الجوع للحصول على بعض الاكل
يحظى باهتمام كبير من طرف الدولة و يعتبر رمزا من رموز الجزائر وهو رمز المنتخب الوطني الجزائري و هو محمي من طرف القانون ويمنع صيده و قتله وتجارته.
يمكن تربيته وتحويله الى حيوان اليف و لطيف كما يفعل بعض سكان الجنوب اذ تتم تربيته لاجل القضاء على الحشرات وخاصة العقارب و الافاعي ..ومشكلته الوحيدة في التربية هي الهروب في حال الخروج من المنزل واغلب حالات تربيته تنتهي بهروبه
يتزاوج ويتكاثر في فصل الربيع وتلد انثاه من صغير الى خمس صغار في الغالب
يتعرض احيانا للصيد و القتل العشوائي الا انه يزال يتواجد بكثرة و غير مهدد بالانقراض حاليا