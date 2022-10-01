طائر القطا و أنواعه في الجزائر

dahman kz
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- إنضم
- 1 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 3,185
- النقاط
- 591
- محل الإقامة
- منغادي
- الجنس
- ذكر
من أجمل الطيور البرية وطيور الزينة في الجزائر واكثرها جمالا
طائر اجتماعي فيما بينه يعيش في مجموعات واسراب .يتغذي على الحبوب وبذور النباتات البرية
لا يستغني عن شرب المياه ويقطع مسافات طويلة لشرب المياه تصل الى 80 كيلومترا وينقل الماء الى فراخه عن طريق تخزينه في ريش الصدر .
يتميز عن غيره من الطيور البرية بكثافة وكثرة أعداد الريش في البطن و الصدر و الظهر ويتميز كذلك بجلده المطاطي الصلب جدا ويتميز كذلك بالحذر وسرعته المفرطة وبحفظه للاماكن بدقة بالغة
يتواجد القطا في أغلب ولايات الجزائر و هجرته داخلية من الشمال الى الجنوب اوالعكس او من مناطق الى مناطق اخرى مجاورة
انواعه في الجزائر
القطا الكدري
وهو اكثر الانواع انتشارا ويعيش في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وهو اكبر انواع القطا حجما و لا يمتك ريشتين في الذيل
صورة لذكر قطا الكدري
الانثى
القطا النغاق
وهو اجمل الانواع من ناحية الجمال والالوان ويتواجد في المناطق الشمالية والوسطى والجزء الشمالي من الصحراء يمتاز باللون البرتقالي في الصدر وخط اسود افقي بجانب العينين ويمتلك ريشتين طويلتين في الذيل
ذكر النغاق
الانثى
القطا العربي
يتواجد في المناطق الوسطى والجزء الشمالي من الصحراء ويعرف بصوته الجميل و الشهير ( على وزن كلمة قطا ) يتميز بلونه الفاتح و بقلة الالوان والخطوط وهو صغير الحجم مقارنة بغيره ويمتلك ريشتين طويلتين في الذيل
الذكر
الانثى
القطا المتوج
يتواجد في المناطق الصحراوية الجنوبية ويمتاز الذكر بوجود خطين اسودين عموديين اعلى المنقار وخط اسود اسفل المنقار .. والانثى بدون خطوط سوداء كما في وجه الذكر .. ولا يملك ريشتين اخر الذيل
الذكر
الانثى
القطا الغطاط أو الجوني
يشبه للكدري من حيث اللون ولكن اصغر حجما ويمتلك ريشتين بارزتين وطويلتين في الذيل
يتواجد في بعض المناطق من الجنوب
الذكر
الانثى
القطا المخطط
يتميز بلونه الداكن وبوجود بياض فوق المنقار وبين العينين وبوجود خطين اسودين اعلى الرأس عند الذكر
لا يمتلك ريشتين في الذيل
يعيش ويتواجد في بعض المناطق من اقصى الجنوب
الذكر
الانثى
طريقة التمييز بين الانثى والذكر في جميع الانواع نجد ان نقاط او خطوط ريش الظهر صغيرة عند الانثى بينما نجد ان النقاط او الخطوط كبيرة وعريضة في ريش الظهر عند الذكر
بالضافة الى ان الذكر عادة يكون لونه داكن او به الوان اكثر من الانثى .
التزاوج والحضانة
تبدأ طيور القطا بالتزاوج في شهر مارس وتبدأ وضع بيوضها في شهر افريل وتستمر الى شهر جويلية والمتاخر منها تصل حضانته الى شهر اوت وتضع الانثى في الغالب ثلاث بيضات واحيانا بيضتين وتضع الانثى بيضها على الارض مباشرة و تستمر فترة الحضانة 25 يوما تحتضن الانثى البيض في النهار ويحتضن الذكر البيض في الليل وبعد فقص البيض تبدأ الفروخ تأكل بنفسها و تعتمد على ابويها في التوجيه لاماكن الاكل وتعلم انواع الاكل وتعتمد على الابوين اعتماد كلي في جلب مياه الشرب قبل مرحلة الطيران
من غرائب القطا و عجائب قدرة الخالق هي طريقته في نقل الماء لفروخه في ريش الصدر والبطن حيث يدخل صدره و بطنه فيالماء ويقوم بهز وتنزيل صدره ليمتلأ ريش الصدر والبطن بالماء وينقله للفروخ وتشرب منه
مقاطع توضح طريقة نقل القطا الماء لفروخه
.
والقطا بانواعه بالإمكان تربيته كطائر للزينة في البيوت ولي تجارب تربية لثلاث انواع منه ومن لديه سؤال حول التربية فليطرحه في الردود .
آمل ان ينال استحسانكم.
طائر اجتماعي فيما بينه يعيش في مجموعات واسراب .يتغذي على الحبوب وبذور النباتات البرية
لا يستغني عن شرب المياه ويقطع مسافات طويلة لشرب المياه تصل الى 80 كيلومترا وينقل الماء الى فراخه عن طريق تخزينه في ريش الصدر .
يتميز عن غيره من الطيور البرية بكثافة وكثرة أعداد الريش في البطن و الصدر و الظهر ويتميز كذلك بجلده المطاطي الصلب جدا ويتميز كذلك بالحذر وسرعته المفرطة وبحفظه للاماكن بدقة بالغة
يتواجد القطا في أغلب ولايات الجزائر و هجرته داخلية من الشمال الى الجنوب اوالعكس او من مناطق الى مناطق اخرى مجاورة
انواعه في الجزائر
القطا الكدري
وهو اكثر الانواع انتشارا ويعيش في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وهو اكبر انواع القطا حجما و لا يمتك ريشتين في الذيل
صورة لذكر قطا الكدري
الانثى
القطا النغاق
وهو اجمل الانواع من ناحية الجمال والالوان ويتواجد في المناطق الشمالية والوسطى والجزء الشمالي من الصحراء يمتاز باللون البرتقالي في الصدر وخط اسود افقي بجانب العينين ويمتلك ريشتين طويلتين في الذيل
ذكر النغاق
الانثى
القطا العربي
يتواجد في المناطق الوسطى والجزء الشمالي من الصحراء ويعرف بصوته الجميل و الشهير ( على وزن كلمة قطا ) يتميز بلونه الفاتح و بقلة الالوان والخطوط وهو صغير الحجم مقارنة بغيره ويمتلك ريشتين طويلتين في الذيل
الذكر
الانثى
القطا المتوج
يتواجد في المناطق الصحراوية الجنوبية ويمتاز الذكر بوجود خطين اسودين عموديين اعلى المنقار وخط اسود اسفل المنقار .. والانثى بدون خطوط سوداء كما في وجه الذكر .. ولا يملك ريشتين اخر الذيل
الذكر
الانثى
القطا الغطاط أو الجوني
يشبه للكدري من حيث اللون ولكن اصغر حجما ويمتلك ريشتين بارزتين وطويلتين في الذيل
يتواجد في بعض المناطق من الجنوب
الذكر
الانثى
القطا المخطط
يتميز بلونه الداكن وبوجود بياض فوق المنقار وبين العينين وبوجود خطين اسودين اعلى الرأس عند الذكر
لا يمتلك ريشتين في الذيل
يعيش ويتواجد في بعض المناطق من اقصى الجنوب
الذكر
الانثى
طريقة التمييز بين الانثى والذكر في جميع الانواع نجد ان نقاط او خطوط ريش الظهر صغيرة عند الانثى بينما نجد ان النقاط او الخطوط كبيرة وعريضة في ريش الظهر عند الذكر
بالضافة الى ان الذكر عادة يكون لونه داكن او به الوان اكثر من الانثى .
التزاوج والحضانة
تبدأ طيور القطا بالتزاوج في شهر مارس وتبدأ وضع بيوضها في شهر افريل وتستمر الى شهر جويلية والمتاخر منها تصل حضانته الى شهر اوت وتضع الانثى في الغالب ثلاث بيضات واحيانا بيضتين وتضع الانثى بيضها على الارض مباشرة و تستمر فترة الحضانة 25 يوما تحتضن الانثى البيض في النهار ويحتضن الذكر البيض في الليل وبعد فقص البيض تبدأ الفروخ تأكل بنفسها و تعتمد على ابويها في التوجيه لاماكن الاكل وتعلم انواع الاكل وتعتمد على الابوين اعتماد كلي في جلب مياه الشرب قبل مرحلة الطيران
من غرائب القطا و عجائب قدرة الخالق هي طريقته في نقل الماء لفروخه في ريش الصدر والبطن حيث يدخل صدره و بطنه فيالماء ويقوم بهز وتنزيل صدره ليمتلأ ريش الصدر والبطن بالماء وينقله للفروخ وتشرب منه
مقاطع توضح طريقة نقل القطا الماء لفروخه
والقطا بانواعه بالإمكان تربيته كطائر للزينة في البيوت ولي تجارب تربية لثلاث انواع منه ومن لديه سؤال حول التربية فليطرحه في الردود .
آمل ان ينال استحسانكم.
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