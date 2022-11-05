ذكر اسم محمد

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
327
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي صل الله عليه وسلم 4 أربعة مرات في القرآن

سورة آل عمران الاية144
"وما محمد الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل"

سورة الأحزاب الاية 40
"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"

سورة محمد الآية 02
"والذين امنو وعملوا الصالحات وامنو بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم"

سورة الفتح اية 29
"محمد رسول الله"
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top