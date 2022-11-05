ذكر اسم محمد

السلام عليكم



هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي صل الله عليه وسلم 4 أربعة مرات في القرآن



سورة آل عمران الاية144

"وما محمد الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل"



سورة الأحزاب الاية 40

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"



سورة محمد الآية 02

"والذين امنو وعملوا الصالحات وامنو بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم"



سورة الفتح اية 29

"محمد رسول الله" ​