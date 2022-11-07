ساعدني علي الصدقة الجارية

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حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
576
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
منشور خاص بمن توفي احد اقاربه
ران نخدم فديوهات ادعية لموتنا بالصور والكتابة اسم المتوفي (ية)
لي حب نخدملو يتواصل معي ونعطيه امثلة اذا عجباتو نخدملكم

للعلم نشر فيديو يكون في قناتي هذا مثال للتعريف عن فديوهات لي نخدمها كيف تكون




 
آخر تعديل:
Amoona

Amoona

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 نوفمبر 2022
المشاركات
11
النقاط
3
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
أنثى
الله يجزيك الخير ويجعله في ميزان حسناتك يارب
ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعاً
 
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