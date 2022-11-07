ساعدني علي الصدقة الجارية

حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- الجزائر
- الجنس
- ذكر
منشور خاص بمن توفي احد اقاربه
ران نخدم فديوهات ادعية لموتنا بالصور والكتابة اسم المتوفي (ية)
لي حب نخدملو يتواصل معي ونعطيه امثلة اذا عجباتو نخدملكم
للعلم نشر فيديو يكون في قناتي هذا مثال للتعريف عن فديوهات لي نخدمها كيف تكون
ران نخدم فديوهات ادعية لموتنا بالصور والكتابة اسم المتوفي (ية)
لي حب نخدملو يتواصل معي ونعطيه امثلة اذا عجباتو نخدملكم
للعلم نشر فيديو يكون في قناتي هذا مثال للتعريف عن فديوهات لي نخدمها كيف تكون
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