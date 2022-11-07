ساعدني علي الصدقة الجارية

منشور خاص بمن توفي احد اقاربهران نخدم فديوهات ادعية لموتنا بالصور والكتابة اسم المتوفي (ية)لي حب نخدملو يتواصل معي ونعطيه امثلة اذا عجباتو نخدملكمللعلم نشر فيديو يكون في قناتي هذا مثال للتعريف عن فديوهات لي نخدمها كيف تكون