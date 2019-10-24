الصدقة الجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته."كل نفس ذائقة الموت"ولن ينفعنا يومها مال ولا بنون الا من آت الله بقلب سليم وسنخرج من هذه الدنيا كما دخلناها لا نحمل إلا طرف قماش أبيض وأعمالنا ،والأمر الوحيد الذي سيبقى يصلنا بعد موتنى هي الصدقة الجارية.جمعت لكم في هذا المقال مجموعة من الأعمال البسيطة التي تكون صدقة جارية .أسأل الله لي ولكم الجنة1- قم بشراء مصاحف و أعطها لمن يستطيع القراءة ، في كل مرة يقرؤون من هذه المصاحف سوف تكسب أنت حسنات .2- قم بشراء كرسي متحرك ، و قم بإرساله لمعاق، أو مستشفى للمعاقين ، أو للذين لا يستطيعون شرائه ، و في كل مرة يُستخدمفيه هذا الكرسي سوف تكسب أنت حسنات .3- قم بإعطاء كتب لأشخاص يستطيعون قراءتهاسواء كانت هذه الكتب علمية أو دينية أو أي كتب أخرى مفيدة ، و في كل مرةيقرؤون من هذه الكتب المفيدة سوف تكسب أنت حسنات .4- قم بزيارة جامعات ، معاهد ، أو مدارس ، واسأل عن الطلاب الذين يرغبون في التعليم و لكنهم غير قادرين على النفقات أوشراء المستلزمات من كتب و قم أنت بدفع المصاريف لهم و شراء الكتب ، و فيكل مرة يقرؤون من هذه الكتب و في كل مرة يستخدمون فيه العلم الذي ساعدتهمفي الحصول عليه سوف تكسب أنت حسنات .5- قم بإرسال أدعية و أذكار عبر البريدالإلكتروني أو قم بتحفيظ أو تعليم دعاء لأحد أو شراء كتب أدعية و وزعها ،في كل مرة يقرؤون من هذه الأدعية أو يتذكرونها سوف تكسب أنت حسنات .6- قم بإعطاء قرص ممغنط ( Cd ) يحتوي على معلومات علمية أو دينية ، و في كل مرة يتم استخدامه سوف تكسب أنت حسنات .7- يمكنك وضع بعض المصاحف في المساجد فعندماتعرف أن هناك مسـجد تحت الإنشاء إذهب و قم بشراء أي شيء و لو بسيط للمشاركةفي بنائه ، قد يكون هذا الشيء صفيحة قمامة ، أو سجادة ، أو حتى قم بتعليقدعاء ، و طالما زال هذا المسجد قائمًا فسوف يظل الشيء الذي ساهمت به موجود وسوف تكسب أنت حسنات ..8- قم بشراء براده لشرب المياه و ضعها في مكان عام و سوف تكسب أنت حسنات عن كل من يشرب منها .9- قم بزرع شجرة ، فكل شخص ، أو حيوان سوف يستظل بها ، أو يأكل من ثمرها سوف تكسب أنت حسنات .10- عَــــــــــلـِّـــــــــــم .11- قم بتربية أولادك جيداً .12- كن حسن المعاملة و الأخلاق مع الآخرين لكي يتذكرونك بعد مماتك و يدعون لك .13- سجادة صلاة ::إذا اشتريت سجادة صلاة و أهديتها لوالدتك مثلا ، فإنه في كل مره تصلي عليهافروضها و تتهجد عليها فإنك تكسب حسنات بدون أي مجهود يذكر . و تخيل لو انكاشتريت مجموعه سجادات صلاه جيده وأعطيت عماتك وخالاتك .. فإنه في كل مرهيصلو عليها تكسب حسنات ...قيس عليها أنك تشتري سجاده و تضعها في مسجد أو تشتري سجاده وتهديها لمستشفىأو تشتري سجاده كبيرة لمدرسه وتخيل كم طالب راح يصلي عليها .14- سورة الكوثر ::كلنا يعرف أن سورة الكوثر أصغر سوره موجودة في القران . يعني سهل حفظها .ابحث عن أي واحد من إخوانك الصغار أو أولاد إخوانك أو أي ولد صغير تعرفهوحاول تحفظه هذه السورة أو أي سوره ثانيه بس هذه سوره صغيره وسهله علىالطفل فتخيل أنه كلما قرأ هذا الطفل سورة الكوثر من الحين حتى يموت ( يمكنبعد 80 سنه ) وأنت تأخذ حسنات. وقيس عليها أي شي ثاني من دعاء ..... أو حتىتعلمه الصلاة فراح تأخذ حسنات كل ما صلى .15- ورقه على جدار ::تباع أوراق صغيره مكتوب عليها تسبيح أو دعاء مثل ( سبحان الله العظيم سبحانالله وبحمده ) وشكلها حلو مثلا تشتري مجموعه منها تلصقها على باب المسجدفي منطقتك أو في العمل أو في المدرسة . ممكن تلصقها في مكان واضح في السوقأو في محلك. فتخيل كل من قراها تأخذ حسنات .. وممكن يحفظها في هذه الودايما يذكرها فكل ما ذكرها تأخذ حسنات . وقيس عليها أمور أخرى مثل ورقهأكبر فيها فتوى أو غيرها من الأمور .هناكآلاف الأبواب التي يمكنك طرقها للحصول على الصدقات الجارية . فقط قم بعملشيء و لا تعتمد على غيرك ليقومون بعمل صدقات جارية بعد مماتك . قد يأتيموعد وفاتك و أنت بعيد عنهم ، لذا قم و اعمل صدقة جارية بنفسك قبل رحيلك عنهذه الدنيا و سوف تستمر كمصدر حسنات لك و قد تساعدك على دخول الجنة و بعدكعن نار جهنم .