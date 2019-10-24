اميرة الالم
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الصدقة الجارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
"كل نفس ذائقة الموت"ولن ينفعنا يومها مال ولا بنون الا من آت الله بقلب سليم وسنخرج من هذه الدنيا كما دخلناها لا نحمل إلا طرف قماش أبيض وأعمالنا ،والأمر الوحيد الذي سيبقى يصلنا بعد موتنى هي الصدقة الجارية.
جمعت لكم في هذا المقال مجموعة من الأعمال البسيطة التي تكون صدقة جارية .أسأل الله لي ولكم الجنة .
1- قم بشراء مصاحف و أعطها لمن يستطيع القراءة ، في كل مرة يقرؤون من هذه المصاحف سوف تكسب أنت حسنات .
2- قم بشراء كرسي متحرك ، و قم بإرساله لمعاق
، أو مستشفى للمعاقين ، أو للذين لا يستطيعون شرائه ، و في كل مرة يُستخدم
فيه هذا الكرسي سوف تكسب أنت حسنات .
3- قم بإعطاء كتب لأشخاص يستطيعون قراءتها
سواء كانت هذه الكتب علمية أو دينية أو أي كتب أخرى مفيدة ، و في كل مرة
يقرؤون من هذه الكتب المفيدة سوف تكسب أنت حسنات .
4- قم بزيارة جامعات ، معاهد ، أو مدارس ، و
اسأل عن الطلاب الذين يرغبون في التعليم و لكنهم غير قادرين على النفقات أو
شراء المستلزمات من كتب و قم أنت بدفع المصاريف لهم و شراء الكتب ، و في
كل مرة يقرؤون من هذه الكتب و في كل مرة يستخدمون فيه العلم الذي ساعدتهم
في الحصول عليه سوف تكسب أنت حسنات .
5- قم بإرسال أدعية و أذكار عبر البريد
الإلكتروني أو قم بتحفيظ أو تعليم دعاء لأحد أو شراء كتب أدعية و وزعها ،
في كل مرة يقرؤون من هذه الأدعية أو يتذكرونها سوف تكسب أنت حسنات .
6- قم بإعطاء قرص ممغنط ( Cd ) يحتوي على معلومات علمية أو دينية ، و في كل مرة يتم استخدامه سوف تكسب أنت حسنات .
7- يمكنك وضع بعض المصاحف في المساجد فعندما
تعرف أن هناك مسـجد تحت الإنشاء إذهب و قم بشراء أي شيء و لو بسيط للمشاركة
في بنائه ، قد يكون هذا الشيء صفيحة قمامة ، أو سجادة ، أو حتى قم بتعليق
دعاء ، و طالما زال هذا المسجد قائمًا فسوف يظل الشيء الذي ساهمت به موجود و
سوف تكسب أنت حسنات ..
8- قم بشراء براده لشرب المياه و ضعها في مكان عام و سوف تكسب أنت حسنات عن كل من يشرب منها .
9- قم بزرع شجرة ، فكل شخص ، أو حيوان سوف يستظل بها ، أو يأكل من ثمرها سوف تكسب أنت حسنات .
10- عَــــــــــلـِّـــــــــــم .
11- قم بتربية أولادك جيداً .
12- كن حسن المعاملة و الأخلاق مع الآخرين لكي يتذكرونك بعد مماتك و يدعون لك .
13- سجادة صلاة ::
إذا اشتريت سجادة صلاة و أهديتها لوالدتك مثلا ، فإنه في كل مره تصلي عليها
فروضها و تتهجد عليها فإنك تكسب حسنات بدون أي مجهود يذكر . و تخيل لو انك
اشتريت مجموعه سجادات صلاه جيده وأعطيت عماتك وخالاتك .. فإنه في كل مره
يصلو عليها تكسب حسنات ...
قيس عليها أنك تشتري سجاده و تضعها في مسجد أو تشتري سجاده وتهديها لمستشفى
أو تشتري سجاده كبيرة لمدرسه وتخيل كم طالب راح يصلي عليها .
14- سورة الكوثر ::
كلنا يعرف أن سورة الكوثر أصغر سوره موجودة في القران . يعني سهل حفظها .
ابحث عن أي واحد من إخوانك الصغار أو أولاد إخوانك أو أي ولد صغير تعرفه
وحاول تحفظه هذه السورة أو أي سوره ثانيه بس هذه سوره صغيره وسهله على
الطفل فتخيل أنه كلما قرأ هذا الطفل سورة الكوثر من الحين حتى يموت ( يمكن
بعد 80 سنه ) وأنت تأخذ حسنات. وقيس عليها أي شي ثاني من دعاء ..... أو حتى
تعلمه الصلاة فراح تأخذ حسنات كل ما صلى .
15- ورقه على جدار ::
تباع أوراق صغيره مكتوب عليها تسبيح أو دعاء مثل ( سبحان الله العظيم سبحان
الله وبحمده ) وشكلها حلو مثلا تشتري مجموعه منها تلصقها على باب المسجد
في منطقتك أو في العمل أو في المدرسة . ممكن تلصقها في مكان واضح في السوق
أو في محلك. فتخيل كل من قراها تأخذ حسنات .. وممكن يحفظها في هذه ال
ودايما يذكرها فكل ما ذكرها تأخذ حسنات . وقيس عليها أمور أخرى مثل ورقه
أكبر فيها فتوى أو غيرها من الأمور .
هناك
آلاف الأبواب التي يمكنك طرقها للحصول على الصدقات الجارية . فقط قم بعمل
شيء و لا تعتمد على غيرك ليقومون بعمل صدقات جارية بعد مماتك . قد يأتي
موعد وفاتك و أنت بعيد عنهم ، لذا قم و اعمل صدقة جارية بنفسك قبل رحيلك عن
هذه الدنيا و سوف تستمر كمصدر حسنات لك و قد تساعدك على دخول الجنة و بعدك
عن نار جهنم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
"كل نفس ذائقة الموت"ولن ينفعنا يومها مال ولا بنون الا من آت الله بقلب سليم وسنخرج من هذه الدنيا كما دخلناها لا نحمل إلا طرف قماش أبيض وأعمالنا ،والأمر الوحيد الذي سيبقى يصلنا بعد موتنى هي الصدقة الجارية.
جمعت لكم في هذا المقال مجموعة من الأعمال البسيطة التي تكون صدقة جارية .أسأل الله لي ولكم الجنة .
1- قم بشراء مصاحف و أعطها لمن يستطيع القراءة ، في كل مرة يقرؤون من هذه المصاحف سوف تكسب أنت حسنات .
2- قم بشراء كرسي متحرك ، و قم بإرساله لمعاق
، أو مستشفى للمعاقين ، أو للذين لا يستطيعون شرائه ، و في كل مرة يُستخدم
فيه هذا الكرسي سوف تكسب أنت حسنات .
3- قم بإعطاء كتب لأشخاص يستطيعون قراءتها
سواء كانت هذه الكتب علمية أو دينية أو أي كتب أخرى مفيدة ، و في كل مرة
يقرؤون من هذه الكتب المفيدة سوف تكسب أنت حسنات .
4- قم بزيارة جامعات ، معاهد ، أو مدارس ، و
اسأل عن الطلاب الذين يرغبون في التعليم و لكنهم غير قادرين على النفقات أو
شراء المستلزمات من كتب و قم أنت بدفع المصاريف لهم و شراء الكتب ، و في
كل مرة يقرؤون من هذه الكتب و في كل مرة يستخدمون فيه العلم الذي ساعدتهم
في الحصول عليه سوف تكسب أنت حسنات .
5- قم بإرسال أدعية و أذكار عبر البريد
الإلكتروني أو قم بتحفيظ أو تعليم دعاء لأحد أو شراء كتب أدعية و وزعها ،
في كل مرة يقرؤون من هذه الأدعية أو يتذكرونها سوف تكسب أنت حسنات .
6- قم بإعطاء قرص ممغنط ( Cd ) يحتوي على معلومات علمية أو دينية ، و في كل مرة يتم استخدامه سوف تكسب أنت حسنات .
7- يمكنك وضع بعض المصاحف في المساجد فعندما
تعرف أن هناك مسـجد تحت الإنشاء إذهب و قم بشراء أي شيء و لو بسيط للمشاركة
في بنائه ، قد يكون هذا الشيء صفيحة قمامة ، أو سجادة ، أو حتى قم بتعليق
دعاء ، و طالما زال هذا المسجد قائمًا فسوف يظل الشيء الذي ساهمت به موجود و
سوف تكسب أنت حسنات ..
8- قم بشراء براده لشرب المياه و ضعها في مكان عام و سوف تكسب أنت حسنات عن كل من يشرب منها .
9- قم بزرع شجرة ، فكل شخص ، أو حيوان سوف يستظل بها ، أو يأكل من ثمرها سوف تكسب أنت حسنات .
10- عَــــــــــلـِّـــــــــــم .
11- قم بتربية أولادك جيداً .
12- كن حسن المعاملة و الأخلاق مع الآخرين لكي يتذكرونك بعد مماتك و يدعون لك .
13- سجادة صلاة ::
إذا اشتريت سجادة صلاة و أهديتها لوالدتك مثلا ، فإنه في كل مره تصلي عليها
فروضها و تتهجد عليها فإنك تكسب حسنات بدون أي مجهود يذكر . و تخيل لو انك
اشتريت مجموعه سجادات صلاه جيده وأعطيت عماتك وخالاتك .. فإنه في كل مره
يصلو عليها تكسب حسنات ...
قيس عليها أنك تشتري سجاده و تضعها في مسجد أو تشتري سجاده وتهديها لمستشفى
أو تشتري سجاده كبيرة لمدرسه وتخيل كم طالب راح يصلي عليها .
14- سورة الكوثر ::
كلنا يعرف أن سورة الكوثر أصغر سوره موجودة في القران . يعني سهل حفظها .
ابحث عن أي واحد من إخوانك الصغار أو أولاد إخوانك أو أي ولد صغير تعرفه
وحاول تحفظه هذه السورة أو أي سوره ثانيه بس هذه سوره صغيره وسهله على
الطفل فتخيل أنه كلما قرأ هذا الطفل سورة الكوثر من الحين حتى يموت ( يمكن
بعد 80 سنه ) وأنت تأخذ حسنات. وقيس عليها أي شي ثاني من دعاء ..... أو حتى
تعلمه الصلاة فراح تأخذ حسنات كل ما صلى .
15- ورقه على جدار ::
تباع أوراق صغيره مكتوب عليها تسبيح أو دعاء مثل ( سبحان الله العظيم سبحان
الله وبحمده ) وشكلها حلو مثلا تشتري مجموعه منها تلصقها على باب المسجد
في منطقتك أو في العمل أو في المدرسة . ممكن تلصقها في مكان واضح في السوق
أو في محلك. فتخيل كل من قراها تأخذ حسنات .. وممكن يحفظها في هذه ال
ودايما يذكرها فكل ما ذكرها تأخذ حسنات . وقيس عليها أمور أخرى مثل ورقه
أكبر فيها فتوى أو غيرها من الأمور .
هناك
آلاف الأبواب التي يمكنك طرقها للحصول على الصدقات الجارية . فقط قم بعمل
شيء و لا تعتمد على غيرك ليقومون بعمل صدقات جارية بعد مماتك . قد يأتي
موعد وفاتك و أنت بعيد عنهم ، لذا قم و اعمل صدقة جارية بنفسك قبل رحيلك عن
هذه الدنيا و سوف تستمر كمصدر حسنات لك و قد تساعدك على دخول الجنة و بعدك
عن نار جهنم .