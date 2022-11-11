المقاومة الفلسطينية تسقط درون هيرمس 450 المتعدد المهام

dahman kz
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السلام عليكم ورحمة الله
تمكنت المقاومه الفلسطينية من اسقاط طائرة هيرمس 450 بدون طيار المتعددة المهام عن طريق هجمه الالكترونية سيبرانية في سابقة من نوعها اذ قامت المقاومة بعزل الطائرة عن مركز قيادة العدو واختراقها اكترونيا و اجبارها على السقوط وتعتبر هته الخطوة تطور كبير جدا في حرب المقاومة للاحتلال لان المقاومه لم تكن تملك القدرة على تنفيذ هذا النوع من الهجمات من قبل وقام جيش الحتلال بعد هته الضربة مباشرة بتجميد طيران الهيرمس والخطوة تعتبر تطور كبير و هام في حرب المقاومة و خسارة كبيرة جدا لجيش الاحتلال لان المقاومة سيكون بأمكانها حرمان العدو من استخدام هذا الطيران المستخدم في عمليات الاغتيال والاستطلاع والتجسس وستكون المقاومه قادرة على اسقاط و منع طيران هته الطائرات في اي لحظه
والاهمية هنا ليست في الاسقاط فحسب بل في تطور و تعدد اساليب المقاومه واستخدامها لاحدث تقنيات الحرب الالكترونية والهجمات السبرانية اللتي يمكن من خلالها عزل طائرات العدو عن مراكز القيادة و اختراق التحكم في الطائرات المسيرة واجبارها على السقوط و الانتحار بدون طلقة رصاص وبدون رمية صاروخية واحده.
اللهم انصر اخواننا
تمكنت المقاومه الفلسطينية من اسقاط طائرة هيرمس 450 بدون طيار المتعددة المهام عن طريق هجمه الالكترونية سيبرانية في سابقة من نوعها اذ قامت المقاومة بعزل الطائرة عن مركز قيادة العدو واختراقها اكترونيا و اجبارها على السقوط وتعتبر هته الخطوة تطور كبير جدا في حرب المقاومة للاحتلال لان المقاومه لم تكن تملك القدرة على تنفيذ هذا النوع من الهجمات من قبل وقام جيش الحتلال بعد هته الضربة مباشرة بتجميد طيران الهيرمس والخطوة تعتبر تطور كبير و هام في حرب المقاومة و خسارة كبيرة جدا لجيش الاحتلال لان المقاومة سيكون بأمكانها حرمان العدو من استخدام هذا الطيران المستخدم في عمليات الاغتيال والاستطلاع والتجسس وستكون المقاومه قادرة على اسقاط و منع طيران هته الطائرات في اي لحظه
والاهمية هنا ليست في الاسقاط فحسب بل في تطور و تعدد اساليب المقاومه واستخدامها لاحدث تقنيات الحرب الالكترونية والهجمات السبرانية اللتي يمكن من خلالها عزل طائرات العدو عن مراكز القيادة و اختراق التحكم في الطائرات المسيرة واجبارها على السقوط و الانتحار بدون طلقة رصاص وبدون رمية صاروخية واحده.
اللهم انصر اخواننا