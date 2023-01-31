باللاجئين

لنصف مليون

اعتذر من فظاعة الصورة لكن اعتقد ان علينا ان نرى ونغضب . علينا ان لا ننسى فهذا دين علينا ليوم الدين ( اغتصبو النساء قبل اعدامهن وبقرو بطون الحوامل وقتلو الجنين ورسمو صليبا على اجساد الشهداء)

اهتف بصوت عالي في المسيرة . الثم وجهي بالكوفية قبيل الوصول وابدأ برجم الحجر تلو الخر اتجاه نقطة التماس أو وكر لجنود الاحتلال . تتملكنا جميعا حالة الغضب والنكران . حالة اعتدنا عليها منذ صغرنا .لطالما سمعنا بالمجازر تصاحبها ردود فعل متفاوتة . عاجلة ام اجلة ومخاوف اسرائيلية تعشش في صدورهم .قبيل نكبة ال48 وبعد ثورة ال36 قامت عصابات الصهيونية مثل ( الهاجاناة) بتنفيذ مجازر ومقابر جماعية للفلسطينيين صاحبها تخلي الدول العربية حديثة الاستقلال عن حق الشعب الفلسطيني في وطنه وقبول قرار التقسيم عام ال47 ولم يكن اي رد فعل حقيقية دولية او شعبية . وظهر استسلام لامر واقع فرضه الانتداب البريطاني انذاك .اكتشفت بعض المقابر الجماعية للفلسطينيين الشهداء حديثا . منها الطنطورة والكزخانة وعلى شاطئ قيسارية (الشعير ).واثناء حرب النكبة كانت شبح مجزرة دير ياسين تخيم على اهالي القرى والاحياء في المدن ليهاجروا ويعرفو فيما بعدوصل تعداد الشهداء مع نهاية ال49.. رقم لن ينسى على مدار التاريخ .ومع ازدياد الوعي للشعب الفلسطيني وتاسيس احزاب ذو ايديلوحيات مختلفة وبروز كقوة عسكرية في الاراضي الاردنية ..دقت الحرب طبولها مع نظام الاردن والذي كان مدعوما امريكيا لكنه لم يتقبل دعما اسرائيلي . وهذا كان سببا غير مباشر لانتهاء الاحداث بوقت قصير .احداث تدعى ايلول الاسود . كانو الفدائيون ( المقاتلون الفلسطينيون ) واليسار الاردني غير مدججين بالسلاح مثل عناصر الجيشومع فوزهم بالانتخابات التشريعية و نيل رئاسة الحكومة وتنفيذ عمليات فدائية داخل المستوطنات اليهودية على الحدود مع الاردن .قلب الجيش الطاولة وبدأ بقصف مدفعي على المخيمات والاحياء السكنية بحجة استرداد الشرعية ! حتى عادت سيطرة الملك على البلاد وطرد القوة الفلسطينية بعد مجزرة ( احراش جرش ) التي سلمها الجيش السوري لمنظمة التحرير فور انسحابه من الاراضي الاردنية . رغم المصالحة السياسية بين عرفات والملك حسين لا زال الكثير يذكرون شهدائهم ويعتبروا شهداء فتنة ..لكن الرد على مجزرة ايلول وسبب خضوع الملك للمصالحة هو اغتيال القائد الاعلى لجيش الاردن (وصفي التل) في القاهرة . وهنا فرض الفلسطينيون معادلة الرد على اي مجزرة .ازدادت القوة الفلسطينية في لبنان .. وتنفيذ عملياتهم خلف الحدود وتحالفت اسرائيل مع احزاب يمينية لطرد منظمة التحرير وقبيل الاجتياحنفذت الاحزاب اليميتية سلسة من عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين تعرف بمجزرة تل الزعتر عام 1975. مستغلة الخلاف السياسي يين منظمة التحرير والجيش السورياو بعبارة اصح الخلاف بين ( الاسد و عرفات ) فكانت كلما دب الخلاف بينهم تبعث عناصرها لجمع شباب المخيم وهم عزل. غير مسلحين ليصفو على الحائط قبل اطلاق النار امام اعين السوريون مدركين تماما انهم لن يتحركو . وكلما نسقت الاحزاب اليسارية بين عرفات ودمشق . تهرب تلك الاحزاب اليمينية الى وكرها ويبدا السوريون بنقل السلاح للقوى الفلسطينية . ذاك السلاج الموصى عليه من ليبيا يوغسلافيا او الجزائر . لا يصل الفلسطينيين الا بمصالحة سياسية مع البعث السوري .ومع نهاية عام 1981 مع تنسيق قوي وسيطرة مطبقة على اغلب الاراضي اللبنانبة للفلسطينيين والسوريون والحركة الوطنية اللبنانية (اليسار)اجتاحب اسرائيل البلاد عام 1982 . نفذت فيها عدة مجازر مع الاحزاب اليمينية ,, في حق الفلسطينيين واللبنانيين كانت اهمها الكرنتينا و( صبرا وشاتيلا )في ليلة واحد طوقت الدبابات الاسرائيلية مخيم صبرا وشاتيلا وارسلو عناصر يمينية ملثمة وجمعو اهالي المخيم وقتلهم بالفور وتراكمت جثث الشهداء فوق بعضهم , ليدفنوهم في مقبرة جماعية. اكثر من 3500 شهيد من اهل الجنة رحلو من بقعة تدعى المخيم كانت هي الاسوأ معيشة بين المناطق السكنية .كان الغضب عارما فازدادت القوى المسلحة في المناطق المختلفة خوفا من تكرارها ونفذت عمليات مدوية داخل الكيان الاسرائيليكانت اسرائيل تعلم بردة الفعل الدولية على الاقل لكنها لم تتوقع ان يتخذو الفلسطينيون ردا منطقيا على كل قرار عسكري اسرائيلي.فانطلقت المظاهرات تعم لاول مرة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومدن الداخل المحتل رفضا لدور اسرائيل ليس فقط لصبرا وشاتيلا بل دورها بقصف المخيمات الفلسطينية والمدن اللبنانية ..عام 1987 انطلقت شرارة الانتفاضة الاولى فور مجزرة نفذها جيش الاحتلال . استشهاد 9 عمال فلسطينيين من قطاع غزة متوجهين لعملهم في الداخل المحتل متجهين تحديدا الى عسقلان .واجه المحتل ردة فعل شاملة ولاول مرة في جميع المناطق الفلسطينية بغض النظر عن الانتماء .. تصاعدت قوة التيارات الاسلامية في فلسطين تزامنا بتصاعد المقاومة الشعبية والحزبية في لبنان وانسحاب الجيش المحتل من الجنوب اللبناني ونقل الياته الى الضفة الغربية ,,لكن وقبيل انسحابهم من الجنوب اللبناني نفذت طيران المحتل الحربي مجزرة بغارات جوية في قانا اسفرت عن استشهاد 100 مدني . عام 1996 م ...ازدادت القوة الفلسطينية مع تواجد عرفات واجهزته الامنية التي كانت في عهده تدافع عن مقراتها وبعض الاحياء السكنية قدر المستطاع في نهاية تسعينات القرن الماضي .دخل ارئيل شارون المسجد الاقصى واعلن عرفات الانتفاضة . وكثرت عمليات المقاومة داخل المستوطنات ومواجهات الاطفال للدبابات و ملاحقة المطلوبين امنيا للمحتل واللذين كانو يعرفو بال( مطاردين ) .. وغيرها من صور الانتفاضة والتي لا زالت معلقة في ذهنيما ان تجمعو المطاردين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتحت قيادة قائدا وطنيا يدعى ابو جندل الذي حول المدينة لساحة قتال مفتوحة ومقبرة لجنود الاحتلالحتى وصل شارون بالياته ومدفعياته ونفذ مجزرة مخيم جنين لعام 2002 ..ارتقى بتلك المجزرة ما يقارب 500 شهيد . ولا زلت اذكر صورة على التلفاز . احياء سكنية مدمرة ورجال الاسعاف ينادون تحت الردم اذا كان شخصا حيا لينقذوه ..استمرار الانتفاضة الثانية اي انتفاضة سنة ال2000 م وتنفيذ عمليات المقاومة . كان الرد الوحيد انذاكمع بداية عام 2006 سيطرت القوة الاسلامية الفلسطينية على قطاع غزة وجردت اجهزة الامن التابعة لعباس من عملها بالقطاع على اثر اقتتال داخلي .لكن الامر لم يمر على دولة الاحتلال مرور الكرام . فبحلول عام 2008 اندلعت حرب غزة الاولى وكانت حماس متصدرة المشهد.او مفاجئة القرن الواحد والعشرين .تلتها حرب غزة الثانية عام 2012 وهنا كانت مجزرة كبرىبسبب عدم قدرة الاحتلال على اجتياع مدينة غزة . اصدر قرار بضرب غارات جوية بالتزامن مع مدفعية بحرية من البوارج الحربية و المدفعيات البرية على حدود غزة الشرقية . دمر حي الشجاعية بالكامل ارتقى اكثر من 8000 نسمة بنهاية تلك الحرب .. لم يعد مهما ادانة كل الدول او المقاطعة من بعض الدول او بعض العقوبات من الامم المتحدة على دولة الاحتلال التي لا تنفع ولا تضر ..كان الخيار الوحيد للرد على مجازر الاحتلال الصهيوني هو تطوير القدرة العسكرية وخصوصا الصاروخية وعدم احتكارها لفصيل معين ..لتكن حرب غزة 2014 مفاجئة للاحتلال . حيث انهم بدأؤو الصهاينة يجبرو للخضوع للوساطات الدولية ..دخول الاحتلال لنابلس او جنين واستشهاد عدد من الفلسطينيين الشبان في يوم واحد . عشرة ام ستة كما حدث قبل اسبوع (اي عام 2023) ليس جديدا على الشعب الفلسطيني هي كارثة بالتاكيد فدمائنا ليست رخيصة .لكن ردة الفعل الفلسطينية هي المفاجئة الحقيقيةكل الشعب الفلسطيني كان مدركا ان الرد قادم لا محال . المستوطنين اعلنو الاستنفار فور ارتكاب المجزرةالمقاومين اعلنو انهم اصابو جنود الاحتلال مباشرة...لكن اعلام العدو دائما يضلل ويخفي اضرارهقتل 8 اسرائيليين قبل امس كان ردا شعبي طبيعيا غير مخطط له .. اما رد الفصائل من غزة باطلاق صواريخ في رسالة للعدو ان القطاع مستعد لخوض حرب في حالة ان قرر العدو ان يرتكب مجزرة كبيرة ..فهو رد عسكري وسياسي ليصبح معادلة وامر واقع على المحتل ان يخضع له .واما رد اجهزة عباس بوقف التنسيق الامني بينهم وبين المحتل فهو مشكوك فيه .. هل غضبت السلطة حرقة على دماء الشهداء ؟؟ اذا كان هذا فلماذا لا ترد وكل يوم يستشهد شاب هنا او هناك ؟؟ فهذه مجزرة اسرائيلية نسميها الموت البطيئ ..ام انها غضبت لان اسرائيل لا تعطيهم فرصة للسيطرة على المقاومة ؟ بعبارة اخرى ( توقيف المقاومة ) ؟؟هل اخبار الاحداث اصبحت سريعة ومتتالية ام ان حياتنا قصيرة ؟بكل الاحوال اننا كشعب فلسطيني نعلم تماما ان الحرب مقبلة وخاصة في الضفة الغربية و القدس . .وحديث الشباب كل يوم في المقاهي والشوارع . عن احداث مقبلة محتملة ستخيم علينا .. لكن لا احد يشعر بخوف من ان يكون رقما من مجزرة محتملة قد يرتكبها المحتل . ان الشهداء ليسو ارقاموالمجازر ليست تواريخ بل هي دين علينا . سنسأل عليها يوم الدين امام الله عز وجل وملائكته ونبينا الحبيب ( ص) وسائر الرسل والانبياء عليهم السالم والصحابة( ض) والمجاهدون وفي صفوفهم عمر المختار والامير عبد القادر . وامام شهداء المجازر من دير ياسين وصبرا وغزةماذا سنقول لهم ؟ سكتنا !!!