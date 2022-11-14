صحيح المرأة نشرة أخبار 24/24 سا

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,678
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
مساء الخير

مقارنة

الراجل كي يتلاقى مع راجل في الطريق

1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ، وشراك بوعلام.
1: لاباس خويا رابح انت بخير؟
1: واش الاحوال؟
2: لاباس وانت ؟
1: والله غير bien
2: يخي لاباس؟
1: لاباس الحمد لله
2: ايا بالسلامة _ 1: بالسلاااامة

المراة كي تتلاقى مع امراة في الطريق في الدروج في السماء في الارض :

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السؤال :
تعياو بعد الهدرة ولا نورمال تحسوا بلي مهدرتوش كامل ؟
 
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