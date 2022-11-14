صحيح المرأة نشرة أخبار 24/24 سا

مساء الخيرمقارنةالراجل كي يتلاقى مع راجل في الطريق1: السلام عليكم2: وعليكم السلام ، وشراك بوعلام.1: لاباس خويا رابح انت بخير؟1: واش الاحوال؟2: لاباس وانت ؟1: والله غير bien2: يخي لاباس؟1: لاباس الحمد لله2: ايا بالسلامة _ 1: بالسلاااامةالمراة كي تتلاقى مع امراة في الطريق في الدروج في السماء في الارض :السؤال :تعياو بعد الهدرة ولا نورمال تحسوا بلي مهدرتوش كامل ؟