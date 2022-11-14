صحيح المرأة نشرة أخبار 24/24 سا

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
مساء الخير
مقارنة
الراجل كي يتلاقى مع راجل في الطريق
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ، وشراك بوعلام.
1: لاباس خويا رابح انت بخير؟
1: واش الاحوال؟
2: لاباس وانت ؟
1: والله غير bien
2: يخي لاباس؟
1: لاباس الحمد لله
2: ايا بالسلامة _ 1: بالسلاااامة
المراة كي تتلاقى مع امراة في الطريق في الدروج في السماء في الارض :
السؤال :
تعياو بعد الهدرة ولا نورمال تحسوا بلي مهدرتوش كامل ؟
مقارنة
الراجل كي يتلاقى مع راجل في الطريق
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ، وشراك بوعلام.
1: لاباس خويا رابح انت بخير؟
1: واش الاحوال؟
2: لاباس وانت ؟
1: والله غير bien
2: يخي لاباس؟
1: لاباس الحمد لله
2: ايا بالسلامة _ 1: بالسلاااامة
المراة كي تتلاقى مع امراة في الطريق في الدروج في السماء في الارض :
السؤال :
تعياو بعد الهدرة ولا نورمال تحسوا بلي مهدرتوش كامل ؟