لقيب تميمة كأس العالم بقطر

ترتبط كل نسخة مونديالية بأغنية وتميمة "أيقونة"؛ إذ إن التميمة عبارة عن مجسم أو دمية لشخص أو حيوان أو كائن يُستخدم شعاراً للبطولات الرياضية، خاصة في بطولات كأس العالم لكرة القدم.

قطر ، على هامش حفل سحب قرعة مونديالها، عن "لعّيب" وهو "شخصية فريدة اعتادت متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ، والتفاعل مع أبرز لحظاتها".



فريق الإعلام الجديد في موقع "الخليج أونلاين" أعد الإنفوجرافيك أعلاه، الذي يسلط الضوء على تمائم كأس العالم، وهو تقليد بات متوارثاً منذ نسخة 1966.





وكشفت، على هامش حفل سحب قرعة مونديالها، عن "لعّيب" وهو "شخصية فريدة اعتادت متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ، والتفاعل مع أبرز لحظاتها".فريق الإعلام الجديد في موقع "الخليج أونلاين" أعد الإنفوجرافيك أعلاه، الذي يسلط الضوء على تمائم كأس العالم، وهو تقليد بات متوارثاً منذ نسخة 1966.