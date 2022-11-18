لقيب تميمة كأس العالم بقطر

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,272
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
ترتبط كل نسخة مونديالية بأغنية وتميمة "أيقونة"؛ إذ إن التميمة عبارة عن مجسم أو دمية لشخص أو حيوان أو كائن يُستخدم شعاراً للبطولات الرياضية، خاصة في بطولات كأس العالم لكرة القدم.

شعار_لعيب.png

وكشفت قطر، على هامش حفل سحب قرعة مونديالها، عن "لعّيب" وهو "شخصية فريدة اعتادت متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ، والتفاعل مع أبرز لحظاتها".

فريق الإعلام الجديد في موقع "الخليج أونلاين" أعد الإنفوجرافيك أعلاه، الذي يسلط الضوء على تمائم كأس العالم، وهو تقليد بات متوارثاً منذ نسخة 1966.


آخرها لعّيب.. تعرف على تمائم كأس العالم منذ 1966 (1).png
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,272
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أعجبني هذا الشعار او التميمة فهو يرمز لعادات دولة قطر العربية المسلمة
 
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