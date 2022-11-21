مبارايات اليوم

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,303
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مباراة اليوم 🚨

◽ الولايات المتحدة الامريكية 🇺🇸 ضد الويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
◽الجولة 1️⃣ من المجموعة 2️⃣ لكأس العالم 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ بقطر 🇶🇦
◽اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022
◽الساعة 20:00 بتوقيت تونس 🇹🇳 و 21:00 بتوقيت غرينيتش 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 و 22:00 بتوقيت الدوحة 🇶🇦 و مكة المكرمة 🇸🇦
◽ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي - الريان 🇶🇦
◽الحكم عبد الرحمن الجاسم 🇶🇦
◽منقول على بي إن سبورتس HD1 MAX تعليق أحمد البلوشي 🇴🇲 و الكأس XTRA1 تعليق سمير المعيرفي 🇸🇦 إضافة إلى RAI 1 🇮🇹 و TF1 🇨🇵 و ZDF 🇩🇪 و BEIN SPORTS HD3 FR 🇨🇵

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,303
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مباراة اليوم ⚽

📋 المجموعة الأولى

السنغال 🆚 هولندا

⏰ 06:00 مساءً

🏟️ ستاد الثمامة

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,303
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
👈 مباراة اليوم كأس العالم قطر 2022
إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs إيران 🇮🇷
🏟 إستاد خليفة الدولي
🕒04:00 مساء بتوقيت السعودية
🕒 03:00 مساء بتوقيت القاهرة

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