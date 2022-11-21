مبارايات اليوم

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
مباراة اليوم
الولايات المتحدة الامريكية ضد الويلز
الجولة من المجموعة لكأس العالم بقطر
اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022
الساعة 20:00 بتوقيت تونس و 21:00 بتوقيت غرينيتش و 22:00 بتوقيت الدوحة و مكة المكرمة
ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي - الريان
الحكم عبد الرحمن الجاسم
منقول على بي إن سبورتس HD1 MAX تعليق أحمد البلوشي و الكأس XTRA1 تعليق سمير المعيرفي إضافة إلى RAI 1 و TF1 و ZDF و BEIN SPORTS HD3 FR
الولايات المتحدة الامريكية ضد الويلز
الجولة من المجموعة لكأس العالم بقطر
اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022
الساعة 20:00 بتوقيت تونس و 21:00 بتوقيت غرينيتش و 22:00 بتوقيت الدوحة و مكة المكرمة
ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي - الريان
الحكم عبد الرحمن الجاسم
منقول على بي إن سبورتس HD1 MAX تعليق أحمد البلوشي و الكأس XTRA1 تعليق سمير المعيرفي إضافة إلى RAI 1 و TF1 و ZDF و BEIN SPORTS HD3 FR