Shaimaa Hassan
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تُستخدم التكنولوجيا المالية (المعروفة باسم Fintech) لوصف التكنولوجيا الجديدة التي تسعى إلى تحسين وأتمتة تقديم الخدمات المالية واستخدامها. تُستخدم التكنولوجيا المالية في جوهرها لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال والمستهلكين على إدارة عملياتهم المالية وعملياتهم وحياتهم المالية بشكل أفضل من خلال استخدام البرامج والخوارزميات المتخصصة التي تُستخدم على أجهزة الكمبيوتر وعلى الهواتف الذكية بشكل متزايد. Fintech ، الكلمة ، هي مزيج من "التكنولوجيا المالية".
عندما ظهرت التكنولوجيا المالية في القرن الحادي والعشرين ، تم تطبيق المصطلح في البداية على التكنولوجيا المستخدمة في الأنظمة الخلفية للمؤسسات المالية القائمة. منذ ذلك الحين ، ومع ذلك ، كان هناك تحول إلى المزيد من الخدمات الموجهة نحو المستهلك وبالتالي تعريف أكثر توجهاً نحو المستهلك. تشمل Fintech الآن قطاعات وصناعات مختلفة مثل التعليم ، والخدمات المصرفية للأفراد ، وجمع الأموال وغير الربحية ، وإدارة الاستثمار ، على سبيل المثال لا الحصر.
تشمل Fintech أيضًا تطوير واستخدام العملات المشفرة ، مثل Bitcoin. في حين أن هذا الجزء من التكنولوجيا المالية قد يشهد معظم عناوين الأخبار ، إلا أن الأموال الكبيرة لا تزال تكمن في الصناعة المصرفية العالمية التقليدية ورأسمالها السوقي الذي يبلغ عدة تريليونات من الدولارات.
فهم التكنولوجيا المالية
على نطاق واسع ، يمكن أن ينطبق مصطلح "التكنولوجيا المالية" على أي ابتكار في كيفية تعامل الأفراد مع الأعمال التجارية ، من اختراع النقود الرقمية إلى مسك الدفاتر مزدوج القيد. منذ ثورة الإنترنت وثورة الإنترنت عبر الهاتف المحمول / الهاتف الذكي ، نمت التكنولوجيا المالية بشكل كبير. Fintech ، التي أشارت في الأصل إلى استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر المطبقة على المكتب الخلفي للبنوك أو الشركات التجارية ، تصف الآن مجموعة واسعة من التدخلات التكنولوجية في التمويل الشخصي والتجاري.
تصف Fintech الآن مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية ، مثل تحويل الأموال ، أو إيداع شيك بهاتفك الذكي ، أو تجاوز فرع البنك للتقدم بطلب للحصول على ائتمان ، أو جمع الأموال لبدء الأعمال التجارية ، أو إدارة استثماراتك ، بشكل عام دون مساعدة شخص ما. وفقًا لمؤشر تبني التكنولوجيا المالية لعام 2017 الصادر عن EY ، يستخدم ثلث المستهلكين على الأقل خدمتين أو أكثر من خدمات التكنولوجيا المالية ، كما أن هؤلاء المستهلكين يدركون بشكل متزايد التكنولوجيا المالية كجزء من حياتهم اليومية.
Talent Supplier هي من اول من عمل في مجال البرمجة للFintech
عندما ظهرت التكنولوجيا المالية في القرن الحادي والعشرين ، تم تطبيق المصطلح في البداية على التكنولوجيا المستخدمة في الأنظمة الخلفية للمؤسسات المالية القائمة. منذ ذلك الحين ، ومع ذلك ، كان هناك تحول إلى المزيد من الخدمات الموجهة نحو المستهلك وبالتالي تعريف أكثر توجهاً نحو المستهلك. تشمل Fintech الآن قطاعات وصناعات مختلفة مثل التعليم ، والخدمات المصرفية للأفراد ، وجمع الأموال وغير الربحية ، وإدارة الاستثمار ، على سبيل المثال لا الحصر.
تشمل Fintech أيضًا تطوير واستخدام العملات المشفرة ، مثل Bitcoin. في حين أن هذا الجزء من التكنولوجيا المالية قد يشهد معظم عناوين الأخبار ، إلا أن الأموال الكبيرة لا تزال تكمن في الصناعة المصرفية العالمية التقليدية ورأسمالها السوقي الذي يبلغ عدة تريليونات من الدولارات.
فهم التكنولوجيا المالية
على نطاق واسع ، يمكن أن ينطبق مصطلح "التكنولوجيا المالية" على أي ابتكار في كيفية تعامل الأفراد مع الأعمال التجارية ، من اختراع النقود الرقمية إلى مسك الدفاتر مزدوج القيد. منذ ثورة الإنترنت وثورة الإنترنت عبر الهاتف المحمول / الهاتف الذكي ، نمت التكنولوجيا المالية بشكل كبير. Fintech ، التي أشارت في الأصل إلى استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر المطبقة على المكتب الخلفي للبنوك أو الشركات التجارية ، تصف الآن مجموعة واسعة من التدخلات التكنولوجية في التمويل الشخصي والتجاري.
تصف Fintech الآن مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية ، مثل تحويل الأموال ، أو إيداع شيك بهاتفك الذكي ، أو تجاوز فرع البنك للتقدم بطلب للحصول على ائتمان ، أو جمع الأموال لبدء الأعمال التجارية ، أو إدارة استثماراتك ، بشكل عام دون مساعدة شخص ما. وفقًا لمؤشر تبني التكنولوجيا المالية لعام 2017 الصادر عن EY ، يستخدم ثلث المستهلكين على الأقل خدمتين أو أكثر من خدمات التكنولوجيا المالية ، كما أن هؤلاء المستهلكين يدركون بشكل متزايد التكنولوجيا المالية كجزء من حياتهم اليومية.
Talent Supplier هي من اول من عمل في مجال البرمجة للFintech