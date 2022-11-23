🇩🇪 ألمانيا(1)-(2)اليابان🇯🇵 كاس العالم2022

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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حقق منتخب اليابان فوزا مفاجئا قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.
المنتخب الألماني تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي جوندوجان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو.
وسارت اليابان على خطى جاره الآسيوي، المنتخب السعودي، الذي قلب تأخره أمام الأرجنتين إلى فوز بنتيجة 2-1.
بهذه النتيجة، اعتلت اليابان صدارة ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، فيما تذيلت ألمانيا الترتيب بلا نقاط.