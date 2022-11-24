خسارة الكميرون بسبب غياب غاساما

منتخب الكميرون يتلقى خسارة غير متوقعة أمام سويسرابهدف لصفر من تسجيل اللاعب Breel Embolo صاحب الاصول الكميرونيةو كان بإمكان سويسرا اضافة هدفين محققينضاعا بسبب الانانية بين لاعبي سويسرايذكر ان لاعبي الكميرون في تصريحاتهم لم يولوا أي أهمية لمنتخب سويسراطنا منهم انها الحلقة الأضعف في المجموعةلكن حدث العكس تماما