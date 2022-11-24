خسارة الكميرون بسبب غياب غاساما

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
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ذكر
منتخب الكميرون يتلقى خسارة غير متوقعة أمام سويسرا
بهدف لصفر من تسجيل اللاعب Breel Embolo صاحب الاصول الكميرونية
و كان بإمكان سويسرا اضافة هدفين محققين
ضاعا بسبب الانانية بين لاعبي سويسرا
يذكر ان لاعبي الكميرون في تصريحاتهم لم يولوا أي أهمية لمنتخب سويسرا
طنا منهم انها الحلقة الأضعف في المجموعة
لكن حدث العكس تماما
FiUzGDtWIAIot3m.jpg
https://twitter.com/i/web/status/1595794736128098304
 
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