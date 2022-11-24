السامبا تبدأ العزف .. البرازيل تتخطى صربيا بثنائية ممتعة!

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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نجح المنتخب البرازيلي في إثبات نفسه كأحد أقوى المرشحين لتحقيق بطولة كأس العالم قطر 2022، بالتفوق على نظيره الصربي بهدفين نظيفين.
الجميع انتظر ماذا سيفعل السامبا وفريق المدرب تيتي، وبعد طول الانتظار جاءت هذه المباراة كمسك الختام للجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.
الشوط الأول انتهى سلبيًا من دون أهداف لأي من فريقين، لتظهر المخاوف لدى جماهير الفريق البرازيلي الذي لعب بكامل نجومه بتواجد فينيسيوس جونيور، نيمار، رافينيا وريتشارليسون بخط الهجوم.
ريتشارليسون كان كلمة السر لصالح منتخب السيليساو بالدقيقة 62 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الثاني بنفسه في الدقيقة 73 ليضمن لفريق الفوز الأول بمونديال قطر.
النتيجة تضع البرازيل على صدارة المجموعة السابعة بـ3 نقاط، ومن خلفها سويسرا بالمركز الثاني بفارق الأهداف، ثم صربيا والكاميرون بالمركزين الثالث والرابع.