لماذا نقول ..؟!

"كما صليت على ابراهيم"



كثيرا ماكنت أسأل نفسي وانا اقرا التشهد..لماذا نقول " كما صليت على ابراهيم" " كما باركت على ابراهيم"

لماذا سيدنا ابراهيم من بين الرسل بالأخص يذكر اسمه في صلاة المسلمين إلى يوم القيامة؟؟

ارجع واقول ربما هو من اولي العزم من الرسل!

وارجع اقول اوا أليس هو وسيدنا موسى وعيسى من اولي العزم من الرسل كذلك...؟

حتى عرفت الإجابة في سورة (الشعراء) دعوة سيدنا ابراهيم كان يدعوها دائما " واجعل لي لسانا صادق في الاخرين"

لسان صدق في الآخرين يعني ذكر و ثناء حسن وجميل في الناس من بعدي يذكرونني به إلى يوم القيامة

فاستجب الله تعالى لدعائك وقال سبحانه" وتركنا عليه في الاخرين " يعني وابقينا على ابراهيم ذكرا جميلا وثناء حسن في الناس من بعده إلى يوم القيامة



ما أجمله كتاب الله وتدبرا لقوله" ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين"

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