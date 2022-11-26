السعودية تخسر معركة ـ و مازالت آمالها قائمة

منتخب السعودية امام بولندا قدم أداء كبيرافي كل الجوانب الفنية و التقنية و الجماعيةلكن ثقافة الفوز تعمل الفارق لصالح البولدنيينعلما ان المنتخب السعودي ضيع ركلة جزاءفي آخر الشوط الاولو تبقى النقطة السلبية هي التحكيم الذي غظ الطرفهن طرد لاعب بولنديو لم يعد ركلة الجزاء التي كان يجب إعادتها بسبب خروج الحارسمن المرمى قبيل تسديدهاالمباراة الاخيرة للسعوديين أمام المكسيكفيها حسابات نتحدث عنها في حينها باذن الله تعالىنشجع اهلنا في السعودية قلبا و قالبا