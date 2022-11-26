السعودية تخسر معركة ـ و مازالت آمالها قائمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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منتخب السعودية امام بولندا قدم أداء كبيرا
في كل الجوانب الفنية و التقنية و الجماعية
لكن ثقافة الفوز تعمل الفارق لصالح البولدنيين
علما ان المنتخب السعودي ضيع ركلة جزاء
في آخر الشوط الاول
و تبقى النقطة السلبية هي التحكيم الذي غظ الطرف
هن طرد لاعب بولندي
و لم يعد ركلة الجزاء التي كان يجب إعادتها بسبب خروج الحارس
من المرمى قبيل تسديدها
المباراة الاخيرة للسعوديين أمام المكسيك
فيها حسابات نتحدث عنها في حينها باذن الله تعالى
نشجع اهلنا في السعودية قلبا و قالبا
في كل الجوانب الفنية و التقنية و الجماعية
لكن ثقافة الفوز تعمل الفارق لصالح البولدنيين
علما ان المنتخب السعودي ضيع ركلة جزاء
في آخر الشوط الاول
و تبقى النقطة السلبية هي التحكيم الذي غظ الطرف
هن طرد لاعب بولندي
و لم يعد ركلة الجزاء التي كان يجب إعادتها بسبب خروج الحارس
من المرمى قبيل تسديدها
المباراة الاخيرة للسعوديين أمام المكسيك
فيها حسابات نتحدث عنها في حينها باذن الله تعالى
نشجع اهلنا في السعودية قلبا و قالبا