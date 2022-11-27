المغرب تبدع و تمتع و تفوز

في يوم تاريخي للمغرب الشقيقبفوز تاريخي امام بلجيكا المصنفة ثانيا في الترتيب العالمي للمنتخباتحيث قدم المنتخب المغربي نموذجا كبيرا في التكتيك و الانضباط التكتيكيو الغرينتا و التركيز العاليو وقف ندا عنيدا امام الشياطين الحمرحيث هز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسببدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعيةوأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسطحضور نحو 44 ألف متفرج من مختلف الجنسيات العربيةفي اللمة نبارك لكل أهلنا و اخواننا المغاربة هذا الفوز المستحق