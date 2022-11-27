المغرب تبدع و تمتع و تفوز

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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في يوم تاريخي للمغرب الشقيق
بفوز تاريخي امام بلجيكا المصنفة ثانيا في الترتيب العالمي للمنتخبات
حيث قدم المنتخب المغربي نموذجا كبيرا في التكتيك و الانضباط التكتيكي
و الغرينتا و التركيز العالي
و وقف ندا عنيدا امام الشياطين الحمر
حيث هز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب
بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.
وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية
وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط
حضور نحو 44 ألف متفرج من مختلف الجنسيات العربية
في اللمة نبارك لكل أهلنا و اخواننا المغاربة هذا الفوز المستحق
بفوز تاريخي امام بلجيكا المصنفة ثانيا في الترتيب العالمي للمنتخبات
حيث قدم المنتخب المغربي نموذجا كبيرا في التكتيك و الانضباط التكتيكي
و الغرينتا و التركيز العالي
و وقف ندا عنيدا امام الشياطين الحمر
حيث هز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب
بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.
وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية
وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط
حضور نحو 44 ألف متفرج من مختلف الجنسيات العربية
في اللمة نبارك لكل أهلنا و اخواننا المغاربة هذا الفوز المستحق