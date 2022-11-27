المغرب تبدع و تمتع و تفوز

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,094
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
في يوم تاريخي للمغرب الشقيق
بفوز تاريخي امام بلجيكا المصنفة ثانيا في الترتيب العالمي للمنتخبات

حيث قدم المنتخب المغربي نموذجا كبيرا في التكتيك و الانضباط التكتيكي
و الغرينتا و التركيز العالي
و وقف ندا عنيدا امام الشياطين الحمر
حيث هز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب
بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية
وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط
حضور نحو 44 ألف متفرج من مختلف الجنسيات العربية

في اللمة نبارك لكل أهلنا و اخواننا المغاربة هذا الفوز المستحق
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