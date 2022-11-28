MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 11,761
- النقاط
- 351
السلام عليكم متوفر 500 دولار perfectmoney
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 225 دج
العمولة يتحملها المشتري
ملاحظة اقل مبلغ للحجز 50$
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 225 دج
العمولة يتحملها المشتري
ملاحظة اقل مبلغ للحجز 50$
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا