أنواع مختلفة من الترجمة الطبية للرعاية الصحية

قوة الترجمة لا يمكن إنكارها. لقد ذهبنا إلى العديد من الجوانب وكيف يمكن للترجمة أن تساعد. لقد راجعنا أيضًا بعض الأخطاء التي يمكن أن تظهر في الترجمة وأفضل طريقة للتعامل معها. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، تنتهي الترجمة الخاطئة بعميل منزعج أو عبارة مضحكة. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالطب والرعاية الصحية ، فلا داعي للضحك. يمكن أن يؤدي الخطأ في هذا النوع من الترجمة إلى أحداث كارثية تؤثر على حياة الناس وصحتهم. في هذه المقالة ، سنقوم بتفصيل بعض أنواع الترجمة المختلفة في المجال الطبي وسبب أهميتها.







ترجمة النصوص الطبية

فكر في أن هذا هو القاعدة الأولى وقاعدة الهرم. الترجمة الطبية بسيطة ومباشرة. هو ترجمة أي شكل من أشكال الوثائق الطبية . هذا يختلف من مواد التدريب وأوراق البيانات الخاصة بالرعاية الصحية وترجمة التقارير الطبية المهنية إلى النشرات والوثائق الفنية وما إلى ذلك. القائمة لا حصر لها حقًا. لماذا هو مهم؟ لأنه عندما يتعلق الأمر بالطب ، لا ينبغي أن تكون حواجز اللغة مشكلة. دعونا نعطي مثالا. في الولايات المتحدة ، ما يقرب من 20٪ من السكان لا يتحدثون الإنجليزية. عندما يمرض هؤلاء الأشخاص أو لا يشعرون بالرضا بأي شكل من الأشكال ، تخيل كم هو مخيف ألا يتمكنوا من طلب المساعدة.



إن الحصول على

يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم ومشاكلهم ، بصرف النظر عن القدرة على فهم ما يقوله لهم العاملون الصحيون. علاوة على ذلك ، تظهر الدراسات أن المرضى الذين يتلقون اتصالات شفهية أو مكتوبة بلغتهم هم أكثر عرضة للاستجابة للعلاج بشكل أفضل. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن الرعاية الصحية تعتبر حقًا من حقوق الإنسان في جزء كبير من العالم ، يجب أن تكون الترجمة الطبية حقًا من حقوق الإنسان ومتاحة لجميع الأفراد الذين قد يواجهون صعوبة في توصيل الأمور المتعلقة بالطب.







أنواع الترجمة الطبية

في الترجمة الطبية ، هناك أشكال مختلفة. يتضمن بعضها نماذج تشرح نفسها بنفسها مثل

التي نعتقد أنه يمكنك تخمينها بالإضافة إلى

. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الأشياء الأخرى التي تكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء ونريد تفصيل بعضها من أجلك.







في الفقرة الأخيرة ، عبرنا عن الأهمية والقيمة الكبيرة التي يمكن أن يكون لها على المريض عندما يستطيع سماع الخيارات الطبية بلغته الخاصة. حسنًا - يوجد مترجم رعاية صحية في هذه الفئة. هو الشخص الذي يمكنه التواصل والترجمة بين المرضى ذوي الكفاءة اللغوية المحلية المحدودة بالإضافة إلى الصم وأطبائهم وممرضاتهم وفنيوهم أو أي مقدم رعاية صحية آخر. إنهم مهمون للغاية وغالبًا ما يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع المواقف العصيبة. جعل دورهم للمريض أكثر حيوية.







خدمات المترجم الطبي

على غرار مترجم الرعاية الصحية ، سيقوم هذا الشخص بترجمة أي شيء يتعلق بالمريض طبياً. هذا يتجاوز مجرد التواصل بين مقدم الخدمة والمريض ، ولكن أي شيء يتعلق بالخدمات الطبية. مرة أخرى ، لا يمكن لهذه الخدمة أن تساعد المريض فحسب ، بل يمكن أن تساعد أيضًا في كيفية تفاعل المريض مع العلاج.







الترجمة الصيدلانية

في بعض الأحيان يشار إليها أيضًا باسم الترجمة الدوائية ، فإن أهمية الترجمة الصيدلانية لها وزن أكبر من الترجمة السابقة. تتضمن الترجمة الصيدلانية ترجمة الملصقات والتعليمات والتوجيهات على علب الأدوية بالإضافة إلى نماذج الموافقة. حتى أصغر خطأ في هذا قد يؤدي إلى وقوع حادث أو جرعة زائدة أو دعوى قضائية إذا لم يفهم شخص ما ما كان يوافق عليه في الجراحة. ترجمة الوصفات الطبية مماثلة. يجب ترجمة كل وصفة طبية بشكل مثالي للتأكد من أن المرضى يعرفون متى وكم مرة يتناولون أدويتهم بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة. من خلال التفكير في هذا ، تحصل على فكرة عن مدى سوء الأمر ومدى أهمية الحصول على هذا النوع من الترجمة بشكل صحيح. لذا تأكد من توظيف أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال إذا كان لديك أي ترجمة دوائية يتعين القيام بها.







الترجمة السريرية

الترجمة السريرية هي نوع آخر شديد الأهمية من الترجمة. التجارب السريرية هي مشاريع طويلة ومرهقة. حتى أن البعض يستغرق سنوات حتى يكتمل. هناك الكثير على المحك وعليك إنجاز كل شيء بشكل صحيح من أجل الحصول على نتيجة مفيدة. فقط عندما تفعل ذلك يمكنك أن تبدأ حقًا في رؤية نتائج حقيقية وتطوير علاجات وأدوية وتغيير عالم الطب. هناك كمية لا حصر لها من الوثائق من التسجيل ، وحتى الآلاف من المسارات والمكونات المختلفة والمختبرات والملاحظات والعيادات. يمكن لخطأ واحد في الترجمة أن يقضي على سنوات من الوقت والجهد.



الأمر نفسه ينطبق على خدمات ترجمة الأبحاث السريرية. كما هو مذكور سابقًا ، فإن البحث وراء التجربة السريرية واسع جدًا ويجب أن يكون كل جزء من التوثيق والأدلة الخاصة بالتجربة مثاليًا من أجل اجتياز التجارب والوصول إلى مستويات جديدة من التجربة للوصول في النهاية إلى السوق. بالطبع ، يتم إجراء هذه الترجمات بواسطة مترجمين يقدمون خدمات ترجمة التجارب السريرية المدرجة تحت نفس النوع. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تنفيذ هذا النوع من الترجمة بشكل صحيح ، لأنه يساعد الباحثين على مواصلة تحسين العالم وتطويره.



مهما كانت الخدمات التي تبحث عنها فقط تأكد من أن شركة الترجمة الطبية التي تبحث عنها تأخذ هذه الأنواع من الترجمات على محمل الجد. إذا كان لديك أي ترجمات طبية يتعين عليك إجراؤها ، فلا تتردد في التواصل مع بروترانسليت ولا تتردد في طرح بعض الأسئلة الأخرى المتعلقة بالترجمة الطبية أو خدمات الترجمة الطبية. مع فريق المترجم الخبراء لدينا ونظام الترجمة عبر الإنترنت سهل الاستخدام ، فإن أي نوع من ترجمة النصوص الطبية ليس سوى نقرة واحدة.