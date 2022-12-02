اليابان تحدث المفاجأة ـ و ألمانيا تخسر فنيا و اخلاقيا

في احدى اكبر مفاجأت المونديال القطريالكمبيوتر الياباني يطيح بإسبانيا بهدفين مقابل واحد و يتأهل متصدراللمجموعة التي تضم أيضا الألمان الذين خسروافنيا وأخلاقياالمدرب الألماني قال بأنه لن يحتفل في قطر بالفوز في حالة التتويج باللقب تضامنامع المثليين فكان له ذلك، وسيعود إلى برلين غدا صباحا دون أن يحتفلهنا العبرة ان اليابان ركزت على الرياضة و ألمانيا جاءت لتفسد المونديال العربي