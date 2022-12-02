اليابان تحدث المفاجأة ـ و ألمانيا تخسر فنيا و اخلاقيا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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في احدى اكبر مفاجأت المونديال القطري
الكمبيوتر الياباني يطيح بإسبانيا بهدفين مقابل واحد و يتأهل متصدرا
للمجموعة التي تضم أيضا الألمان الذين خسروا
فنيا وأخلاقيا
.
المدرب الألماني قال بأنه لن يحتفل في قطر بالفوز في حالة التتويج باللقب تضامنا
مع المثليين فكان له ذلك، وسيعود إلى برلين غدا صباحا دون أن يحتفل
هنا العبرة ان اليابان ركزت على الرياضة و ألمانيا جاءت لتفسد المونديال العربي
الكمبيوتر الياباني يطيح بإسبانيا بهدفين مقابل واحد و يتأهل متصدرا
للمجموعة التي تضم أيضا الألمان الذين خسروا
فنيا وأخلاقيا
.
المدرب الألماني قال بأنه لن يحتفل في قطر بالفوز في حالة التتويج باللقب تضامنا
مع المثليين فكان له ذلك، وسيعود إلى برلين غدا صباحا دون أن يحتفل
هنا العبرة ان اليابان ركزت على الرياضة و ألمانيا جاءت لتفسد المونديال العربي