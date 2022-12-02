المنتخب السعودي يضيع التأهل

المنتخب السعودي بعد الاداء العالمي امام زملاء ميسيينهار بدنيا في مواجهة المكسيك، و يخسر ورقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم ، للاسغ خذا الجيل ضيع فرصة العمر التي كانت متاحة لهلكنه يفوز بتقديرنا، واحترام الملايين من عشاق الكرة،مونديال قطر يخسر بدوره الأخضر السعودي وجماهيره الرائعة.هاردلك للسعودية، وشكرا على المتعة التي صنعتها في الميادين، والمدرجات، وخارجها.