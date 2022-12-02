المنتخب السعودي يضيع التأهل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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المنتخب السعودي بعد الاداء العالمي امام زملاء ميسي
ينهار بدنيا في مواجهة المكسيك، و يخسر ورقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم ، للاسغ خذا الجيل ضيع فرصة العمر التي كانت متاحة له
لكنه يفوز بتقديرنا، واحترام الملايين من عشاق الكرة،
مونديال قطر يخسر بدوره الأخضر السعودي وجماهيره الرائعة.
هاردلك للسعودية، وشكرا على المتعة التي صنعتها في الميادين، والمدرجات، وخارجها.
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