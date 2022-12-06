ذات القامة الطويلة

ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
575
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
أحيانا ينادونها زرافة وأحيانا أمهم، أحيانا يقولون أنها معلمتهم ولكن أمرها لا يهمهم، أطفال صغار لا يعرفون أن هذا النوع من التنمر سيدمرها ويحطم قلبها البريء، كل ما يشغلهم الضحك والسخرية وصناعة المتعة في صفهم الدراسي على حساب تعاسة صديقتهم الطويلة، شيء محزن ومؤسف ولكن لا أحد يستطيع ردعهم، حتى لو وبختهم المعلمة فعلو نفس الشيء من وراء ظهرها، أما المسكينة فقد عرف الغبن الطريق لوجهها البائس، المتشبع بنضرات الساخرين الصغار، فقد كانت ثالث مدرسة تحول عليها لنفس السبب، السخرية من قامتها الطويلة، مع أنها جميلة وأنيقة، وبعد مرور فصل دراسي متعب وشاق تجدت نفسها راسبة، وجملة تعيد السنة، قاسية عليها تتجرع مرارتها كلما وبخها أحد المعلمين أو والدها، الأمر محزن ولكن صاحبة القامة الطويلة وبعد يومين من ظهور النتيجة كانت سعيدة، قالت أن حياتها ستتغير فهناك من جاءها خاطبا، وربما تنجح في حياة أخرى💝
 
السها

السها

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
238
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
قال ذكريات:
أحيانا ينادونها زرافة وأحيانا أمهم، أحيانا يقولون أنها معلمتهم ولكن أمرها لا يهمهم، أطفال صغار لا يعرفون أن هذا النوع من التنمر سيدمرها ويحطم قلبها البريء، كل ما يشغلهم الضحك والسخرية وصناعة المتعة في صفهم الدراسي على حساب تعاسة صديقتهم الطويلة، شيء محزن ومؤسف ولكن لا أحد يستطيع ردعهم، حتى لو وبختهم المعلمة فعلو نفس الشيء من وراء ظهرها، أما المسكينة فقد عرف الغبن الطريق لوجهها البائس، المتشبع بنضرات الساخرين الصغار، فقد كانت ثالث مدرسة تحول عليها لنفس السبب، السخرية من قامتها الطويلة، مع أنها جميلة وأنيقة، وبعد مرور فصل دراسي متعب وشاق تجدت نفسها راسبة، وجملة تعيد السنة، قاسية عليها تتجرع مرارتها كلما وبخها أحد المعلمين أو والدها، الأمر محزن ولكن صاحبة القامة الطويلة وبعد يومين من ظهور النتيجة كانت سعيدة، قالت أن حياتها ستتغير فهناك من جاءها خاطبا، وربما تنجح في حياة أخرى💝
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اعذريني صاحبة القامة الطويلة ضعيفة الشخصية و تخليها عن احلامها بكل هذه البساطة يسمى هروبا للهاوية مثل المثل الدارج, "هرب من بو مسلة طاح في سلايل لقلوب" 😩 للاسف
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
575
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
قال السها:
اعذريني صاحبة القامة الطويلة ضعيفة الشخصية و تخليها عن احلامها بكل هذه البساطة يسمى هروبا للهاوية مثل المثل الدارج, "هرب من بو مسلة طاح في سلايل لقلوب" 😩 للاسف
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هي قصة فتاة كانت أكبر مني درست معي في السنة الأخيرة من مرحلة الإبتدائي، كانت طويلة ومحل سخرية بعض الأطفال المتنمرين، كانت عابسة معظم الوقت لا أعرف الكثير عنها ولكني لم أنساها لذلك كتبت هذه القصة القصيرة بما أعرفه، أتمنى أن تكون بخير
 
السها

السها

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
238
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
نرجوا ذلك...لكني اجزم لو خيروها الان بين ان تتخذ موقفا من المضايقات سابقا و تمضي قدما في تكوين ملامح لمستقبل مختلف و بين حياتها الان لاختارت التغيير ....
 
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