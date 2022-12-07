مبروووك من القلب اخوانا المغاربة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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في احدى ملاحم المونديال القطري العربي
المغرب الشقيق يقصي الاسبان بعد امتداد وقت المباراة الى
ركلات الترجيح و تتأهل ألى الدور الربع نهائي
في حدث يعتبر الاول عربيا
و الفرصة موتية للمغاربة اسود الاطلس لتحقيق نتيجة اكثر و اكبر
بالنظر الى القيمة البشرية الموجودة في هذا الجيل
بقيادة مدرب وطني و في بلد عربي
زملاء البونو في افضل حال للوصول الى ابعد من هته النقطة
اذن مبروووووك من القلب و نأمل و نطمع في الاكثر
المغرب الشقيق يقصي الاسبان بعد امتداد وقت المباراة الى
ركلات الترجيح و تتأهل ألى الدور الربع نهائي
في حدث يعتبر الاول عربيا
و الفرصة موتية للمغاربة اسود الاطلس لتحقيق نتيجة اكثر و اكبر
بالنظر الى القيمة البشرية الموجودة في هذا الجيل
بقيادة مدرب وطني و في بلد عربي
زملاء البونو في افضل حال للوصول الى ابعد من هته النقطة
اذن مبروووووك من القلب و نأمل و نطمع في الاكثر