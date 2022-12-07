مبروووك من القلب اخوانا المغاربة

في احدى ملاحم المونديال القطري العربيالمغرب الشقيق يقصي الاسبان بعد امتداد وقت المباراة الىركلات الترجيح و تتأهل ألى الدور الربع نهائيفي حدث يعتبر الاول عربياو الفرصة موتية للمغاربة اسود الاطلس لتحقيق نتيجة اكثر و اكبربالنظر الى القيمة البشرية الموجودة في هذا الجيلبقيادة مدرب وطني و في بلد عربيزملاء البونو في افضل حال للوصول الى ابعد من هته النقطةاذن مبروووووك من القلب و نأمل و نطمع في الاكثر