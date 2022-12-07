الرؤية الشرعية بين المباح و المستباح ـ نقاش

السلام عليكم

لا شك انا كل مقبل على الزواج من اهل الحرص

و الثبات و من اهل الخلق و الأداب و من اهل طريق الصواب

في اولى خطواته نحو بناء بيت او اسرة اذا وجد الفتاة التي ربما تناسبه

يطرف باب اهلها طالبا

الرؤية الشرعية

حتى يقف على يقين و بعدها يقرر أيقبل ام يدبر

هل يتراجع ام يقرر الخطوات البعدية من خطبة رسمية و عقد و مهر و زفاف

فبناء فستر و حب و راحة فلباس فأبناء و عيشة هنية

ام يتراجع دون ان يخدش ستر عائلة البنت او يفسدها او يدوس على شرفها و اسمها

هذا المباح

اما المستباح

ان يكون الشاب ذا نية سيئة فيدخل بيتا من بابه فيه رجال

لكن نيته اهانة اهل البيت بطلب الخلوة او امور غير لائقة

كطلب اظهار بعد المفاتن من الفتاة ثم يفر هاربا

او يطلب زيارات متكررات بخلوات و خطوات استحيي من ذكرها



و حتى بعض الفتيات في الرؤية الشرعية

تأتي بكامل زينتهن و مفاتنهن و بلباس غير محتشم تماما

و غير لائق حتى تصطاد فارس احلامها و توقعها في شباكها

بعرض جسدها قبل روحها



حتى لا اطيل عليكم اخواني

النقاش

خبرونا عن المستباح الذي افسد ماهو شرعي

و ما الطريق لتصحيح الامر و جعله فعلا شرعيا لائقا