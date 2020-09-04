اريد معلومة

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ليلي 91

ليلي 91

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 أوت 2020
المشاركات
6
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر , الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحظت في السنوات الأخيرة ظاهرة اصبحت تقريبا في كل بيت الا وهي ضاهرة الرقية الشرعية أولا اريد التنويه أنني اومن بالرقية الشرعية النبوية و التي اي مسلم يستطيع عملها بمفرده و لكن اللذي اثار استغرابه ان معضم الشعب الجزائري اصبح يشكو من نفس الأعراض من مس و سحر و حسد قوي و تعطيل اي انك لو دخلت الى اي بيت سبخبرك احد أفراده انه يعاني من أحد تلك الأعراض و ان الراقي اصبح مثله مثل الطبيب موجود بكثرة و بطوابير و موعد و حتى أجر! لا اخفي عنكم انني أصبحت اربط اي فشل او تعطيل او مشكل بهذا الموضوع خاصة في الآونة الأخيرة اريد من اهل العلم و الاختصاص الديني الصادق ان يجاوبونني كيف اعلم ان لدي سحر او حسد أو مس كيف اتعالج منه هل هذه الظاهرة ضاهرة طبيعية ام اصبحت تجارة فقط ام هي مجرد وسوسة و انا مع العلم ضد الذهاب الى الرقاة لأنهم فقدوا المصداقية الا القلة و والله أعلم اين أراضيهم وأخيرا جمعة مباركة و ربي يهدينا و السلام .
 
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