اريد معلومة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحظت في السنوات الأخيرة ظاهرة اصبحت تقريبا في كل بيت الا وهي ضاهرة الرقية الشرعية أولا اريد التنويه أنني اومن بالرقية الشرعية النبوية و التي اي مسلم يستطيع عملها بمفرده و لكن اللذي اثار استغرابه ان معضم الشعب الجزائري اصبح يشكو من نفس الأعراض من مس و سحر و حسد قوي و تعطيل اي انك لو دخلت الى اي بيت سبخبرك احد أفراده انه يعاني من أحد تلك الأعراض و ان الراقي اصبح مثله مثل الطبيب موجود بكثرة و بطوابير و موعد و حتى أجر! لا اخفي عنكم انني أصبحت اربط اي فشل او تعطيل او مشكل بهذا الموضوع خاصة في الآونة الأخيرة اريد من اهل العلم و الاختصاص الديني الصادق ان يجاوبونني كيف اعلم ان لدي سحر او حسد أو مس كيف اتعالج منه هل هذه الظاهرة ضاهرة طبيعية ام اصبحت تجارة فقط ام هي مجرد وسوسة و انا مع العلم ضد الذهاب الى الرقاة لأنهم فقدوا المصداقية الا القلة و والله أعلم اين أراضيهم وأخيرا جمعة مباركة و ربي يهدينا و السلام .