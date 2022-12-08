اخطاء المكياج لمن يرتدين النظارات

وهؤلاء تناسبهن النظارة الطبية، لذلك يجب التكيف مع هذا الأمر

من أجل الحفاظ على جمالك وتجنب الوقوع فى أخطاء

و أكثر الأخطاء التى تقع بها السيدات أثناء وضع الماكياج الخاص بهن

وخصوصاً إذا كن يرتدين النظارات.



الخطأ الأول

الذى تقع فيه السيدات هو اختيار

لون الكحل الخاص بالعين مقارباً للون الإطار الخاص بالنظارة

أما الخطأ الثانى فهو الميل إلى استخدام الكحل السميك على العين

مما قد لا يتناسب مع النظارة، حيث يفضل أن يستخدم لون فاتح

يعكس جمال عينك، كما يجب استخدام ماسكرا خاصة للعين

حيث لا يفضل أن يكون هناك مبالغة فى النوع المستخدم حتى لا تتسبب

فى تكبير الرموش بطريقة غير لائقة.



وكذلك ضرورة التركيز على بعض الأمور

مثل الاهتمام بالهالات السوداء أسفل العينين، حيث إنها تبدو بمظهر غير لائق

كذلك يفضل استخدام كحل العين بوضع خط رفيع منه فقط.