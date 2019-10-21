طبيب العيون الوحيد القادر على تحديد العدسات الطبية المناسبة

ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
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طبيب العيون الوحيد القادر على تحديد العدسات الطبية المناسبة


ضعف النظر من المشكلات الشائعة حالياً بين كثير من فئات المجتمع، خاصة لدى الشباب و يقال إن النظارات الطبية سهلة الارتداء ويمكن حفظها بسهولة، إلا أنها قد تكون معوق أمام بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، أو من يجدون حرجا فى الإعلان عن ضعف النظر.

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يمكن استخدام العدسات اللاصقة بديلا عن النظارات التى قد تسبب بعض المشكلات منها مشكلة بخار الماء الذى يتراكم على النظارات، بالإضافة إلى أن النظارات أحيانا تترك علامات بارزة فى أعلى الأنف، مما يسبب حرجا للكثيرين، لذا يفضل الكثيرين ارتداء العدسات الطبية.
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كما أن نوع المحلول المناسب لحفظها من خلال طبيب العيون الذى يضع العدسات بناء على درجة تصحيح العدسة لتناسب نوع ضعف النظر لدى المريض، بالإضافة إلى ضرورة ملائمة عمره، مضيفاً أن البعض يتساءل عن كيفية اختيار نوع العدسة المناسب، مضيفاً أنه ينصح دائما باختيار العدسات التى تظهر بها ألوان قوس قزح.
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و المحلول الخاص بالعدسات الطبية على وجه الخصوص يجب إن يحدده الطبيب، لأن المحلول يجب أن يتوافق مع المواد التى صنعت منها العدسة، بالإضافة إلى ضرورة إتباع الإرشادات التى تكتب على عبوة المحلول، مثل تركه لفترة طويلة مفتوحة، وأن يحفظ فى مكان جاف.
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ان استعارة العدسات اللاصقة من عين إلى أخرى يعتبر خطورة و هناك عدة نصائح لاستخدام العدسات اللاصقة، ومنها ضرورة عدم تلامس العدسات اللاصقة مع أي سطح بخلاف أطراف الأصابع والتى يجب أن تغسل جيداً، لأن العدسات تكون معرضة لتلوث والذى قد ينتقل إلى العين والتي قد تصاب بتقرحات أو مشكلات أخرى.
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ان استخدام العدسات الطبية يشبه استخدام اي جهاز طبي آخر، لذا يجب تغيره كل فترة ويفضل تسجيل موعد تغير العدسات بشكل دقيق، اضافة الى ان العناية بالعدسات اللاصقة أمر ضروري، وتعتبر المرحلة الأولى للاهتمام بها هى غسل اليدين جيدا قبل لمس العدسات، ثم يجب القيام بتجفيف يديك جيدا بقطعة قماش قطنية، قم بغسل العدسات بالمحلول أكثر من مرة لضمان نظافتها تماما، مضيفا إن الاهتمام بنظافة العدسات يحمي العين من تدهور النظر أو انتقال أى بكتريا أو فيروسات ضارة إليها.

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