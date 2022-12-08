*"لا تستسلم ابدا“ مهما كانت ظروف الحياة ..ربما تتعثر ولكن انهض ..إذا اخطأت بإمكانك أن تصحح ..ربما ستفشل مرارا وتكرارا ولكن حاول ..وكلما زادت مصاعب الايام كن قويا ..وإذا اجبرتك الظروف أن تجعل وجهك عابسا إبتسم رغما عنها .."وإن أغلقت كل الأبواب في وجهك تذكر أن باب الله لا يغلق“ ..*مهما تأخرت وخسرت وتعثرت في حياتك، تأكد أنك لست بفاشل ولا أقل من غيرك، الفشل هو أن تستسلمَ ليأسك، أن تتأثرَ بكلام من حولك، هم لا يرون ما تراه أنت في ذاتك، هم لا يعلمون معركتك أو معاناتك، تبصّر في أعماقك واعرف مميزاتك وقدراتك، ما دمت تحاول وتقاوم ستصل بالنهاية لوجهتك، والله لن يخذلك**إذا لم تتحقق الأمنية التي في قلبك الآن لا تُفسد باقي أيامك بالتفكير بها! اقتنع وارضى بالواقع وبما كتبه الله لك. يا صاحبي أنا واثقة بأن الله لن يُخيب ظنك أبدًا،وتذكر بأن هنالك أشياء يُمكن أن تُعوض،ابحث عن بدائل،الأمر ليس سهلًا بالتأكيد! ولكن يجب علينا أن نقاوم ولا نستسلم بسهولة*“*‏كُن انتقائياً ، فالانتقاء فَنّ ، واختر بعناية ما يستحق أن يكون ضمن إطار حياتك ، وإياك واستنزاف نفسك ووقتك في أماكن ، أو علاقات ، أو دروب، أو صداقات، أو اهتمامات، ليست لك ، ولا تشبهك ، ولا تُعبِّر عنك، فإن من يعرف قَدر نفسه يعزّ عليه أن يمضي بها في سُبُل لا ينتمي إليها*".