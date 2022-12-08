عرض بيع متوفر 400 أورو Paysera مقابل CCP او BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
TitOu24
المبلغ المتاح
400.00 أورو
سعر البيع
227.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
TitOu24

TitOu24

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
19 نوفمبر 2012
المشاركات
34
النقاط
3
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله
متوفر 400 أورو بيسيرا مقابل CCP / باريدي موب
1 € = 227 دج
السعر ثابت
أقل مبلغ للحجز هو 20€

- الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ في حسابي او تطبيق باريدي موب
- مدة الحجز 12 ساعة ثم الحجز الذي يليه
- بعد الدفع يكتب المرسل آسم عضويته + عضويتي + إسم المنتدى + تاريخ التعامل ( اليوم/الشهر/العام)
- واذا يدفع عبر التطبيق يرسل الوصل في الإيميل
 

المرفقات

  • paysera-400.jpg
    paysera-400.jpg
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MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
11,841
النقاط
351
بالتوفيق خويا طيب و مبارك عليك الاعتماد
 
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