بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله

متوفر 400 أورو بيسيرا مقابل CCP / باريدي موب

1 € = 227 دج

السعر ثابت

أقل مبلغ للحجز هو 20€



- الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ في حسابي او تطبيق باريدي موب

- مدة الحجز 12 ساعة ثم الحجز الذي يليه

- بعد الدفع يكتب المرسل آسم عضويته + عضويتي + إسم المنتدى + تاريخ التعامل ( اليوم/الشهر/العام)

- واذا يدفع عبر التطبيق يرسل الوصل في الإيميل