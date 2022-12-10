تصميم خلفية هاتف ببرنامج Canva

ع

عبدالرؤوف1

:: مسير محتوى الشبكة ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,341
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية

أود أن أشارككم اليوم تصميما بسيطا لخلفية هاتف بالإستعانة ببرنامج Canva، لنبدأ على بركة الله

بعد فتح البرنامج، نختار إبتكار تصميم

1670683969099.png

نخصص الحجم،

1670684019406.png

1670684075032.png
نكتب إسم التصميم،

1670684123989.png

نختار صورة من العناصر،

1670684185212.png

نعدل الصورة حتى تناسب أبعاد التصميم،

1670684219030.png
نكتب الإقتباس،

1670684325893.png

نغير الخط،

1670684357726.png
1670684728836.png

نعدل الحجم،

1670684809894.png

نقوم بتظليل الخط،

1670684851899.png
1670684881615.png
1670684908087.png
1670684928885.png
1670685186133.png

 
ع

عبدالرؤوف1

:: مسير محتوى الشبكة ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,341
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
نعدل التباعد بين الحروف

1670685621694.png

نضيف شريطا أسفل الإقتباس لتوضيحه،

1670685659661.png

النتيجة النهائية :

خلفية هاتف.png
 
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