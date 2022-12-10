تصميم خلفية هاتف ببرنامج Canva

عبدالرؤوف1
:: مسير محتوى الشبكة ::
:: مرشحون للإدارة ::
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 1,341
- النقاط
- 71
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- طريق الحرير..
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
أود أن أشارككم اليوم تصميما بسيطا لخلفية هاتف بالإستعانة ببرنامج Canva، لنبدأ على بركة الله
بعد فتح البرنامج، نختار إبتكار تصميم
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
أود أن أشارككم اليوم تصميما بسيطا لخلفية هاتف بالإستعانة ببرنامج Canva، لنبدأ على بركة الله
بعد فتح البرنامج، نختار إبتكار تصميم
نخصص الحجم،