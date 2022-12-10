تصميم خلفية هاتف ببرنامج Canva

السلام عليكم ورحمة الله

أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية



أود أن أشارككم اليوم تصميما بسيطا لخلفية هاتف بالإستعانة ببرنامج Canva، لنبدأ على بركة الله



بعد فتح البرنامج، نختار إبتكار تصميم



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نخصص الحجم، ​