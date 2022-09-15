تصميم إقتباس ببرنامج Canva

ع

عبدالرؤوف1

:: مسير محتوى الشبكة ::
:: مرشحون الانضمام للطاقم الاداري ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,317
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
بسملة-فتوشوب.gif
السلام عليكم ورحمة الله
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

وددت أن أشارككم تصميما لاقتباس بالإستعانة ببرنامج canva
لنبدأ على بركة الله 😊

بعد الدخول للبرنامج، نضغط على إبتكار تصميم

1663250235338.png

كما نرى، توجد العديد من المقترحات والتي تحوي مختلف الأحجام،
كما يمكن التعديل على صورة محفوظة بالجهاز، أو استيراد ملف ما والتعديل عليه
لكنني سأختار هنا تخصيص الحجم لتصميم صورة بحجم مخصص

1663250382016.png

بعد تحديد الحجم، واختيار الوحدة نضغط على إبتكار تصميم جديد

1663250444609.png


لا ننسى كتابة عنوان التصميم فوق.

1663250521665.png

سأبدأ أولاً باختيار خلفية للإقتباس،
وللقيام بذلك، نذهب إلى "خلفية"

1663250609939.png

ثم نختار الخلفية المرغوبة.

1663250660985.png

سيتم بعدها تطبيق الخلفية على الصورة،
كما يمكن تكبير الصورة من أجل العمل بأريحية.

1663250747716.png

بعدها لكتابة نص الإقتباس نختار "النص"

1663250823622.png

نجد 3 أحجام رئيسية، وكذلك العديد من الخطوط المقترحة
سأختار على سبيل المثال خط العنوان

1663250891224.png

بعدها يظهر قالب الكتابة ويمكن تغيير حجم الخط،
سأختار الحجم 48

1663251045059.png

بعدها سنكتب الإقتباس في القالب

1663251101868.png

ويمكن بعدها تغيير الخط،

1663251143347.png

ثم نختار الخط المرغوب فيه

1663251198758.png

بعدها يمكن تعديل مكان النص وتنسيقه

1663251310440.png

يتبع في الرّد..
 
ع

عبدالرؤوف1

:: مسير محتوى الشبكة ::
:: مرشحون الانضمام للطاقم الاداري ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,317
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
تابع..

بعدها سأقوم بتغليظ النص

1663251474612.png

ثم لتظليله نذهب إلى التأثيرات أولاً

1663251508303.png

ثم نختار مظللة، ويمكن تعديل التظليل عبر الأدوات أسفله

1663251646942.png

بعدها نضيف رابط المنتدى، نذهب إلى "النص"
ثم نختار إضافة عنوان فرعي


1663251771182.png

يمكن بعدها، تعديل الحجم، سأختار الحجم 30

1663251852327.png


بعدها نكتب موقع المنتدى

1663251885334.png

بعدها نختار الخط المرغوب فيه

1663251953208.png

كذلك يمكننا تعديل التباعد بين الحروف

1663251990957.png

ونختار التباعد المرغوب فيه

1663252030644.png

وإليكم النتيجة النهائية.

تصميم إقتباس.png
 
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