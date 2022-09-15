تصميم إقتباس ببرنامج Canva

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
وددت أن أشارككم تصميما لاقتباس بالإستعانة ببرنامج canva
لنبدأ على بركة الله
بعد الدخول للبرنامج، نضغط على إبتكار تصميم
كما نرى، توجد العديد من المقترحات والتي تحوي مختلف الأحجام،
كما يمكن التعديل على صورة محفوظة بالجهاز، أو استيراد ملف ما والتعديل عليه
لكنني سأختار هنا تخصيص الحجم لتصميم صورة بحجم مخصص
بعد تحديد الحجم، واختيار الوحدة نضغط على إبتكار تصميم جديد
لا ننسى كتابة عنوان التصميم فوق.
سأبدأ أولاً باختيار خلفية للإقتباس،
وللقيام بذلك، نذهب إلى "خلفية"
ثم نختار الخلفية المرغوبة.
سيتم بعدها تطبيق الخلفية على الصورة،
كما يمكن تكبير الصورة من أجل العمل بأريحية.
بعدها لكتابة نص الإقتباس نختار "النص"
نجد 3 أحجام رئيسية، وكذلك العديد من الخطوط المقترحة
سأختار على سبيل المثال خط العنوان
بعدها يظهر قالب الكتابة ويمكن تغيير حجم الخط،
سأختار الحجم 48
بعدها سنكتب الإقتباس في القالب
ويمكن بعدها تغيير الخط،
ثم نختار الخط المرغوب فيه
سأبدأ أولاً باختيار خلفية للإقتباس،
وللقيام بذلك، نذهب إلى "خلفية"
ثم نختار الخلفية المرغوبة.
سيتم بعدها تطبيق الخلفية على الصورة،
كما يمكن تكبير الصورة من أجل العمل بأريحية.
بعدها لكتابة نص الإقتباس نختار "النص"
نجد 3 أحجام رئيسية، وكذلك العديد من الخطوط المقترحة
سأختار على سبيل المثال خط العنوان
بعدها يظهر قالب الكتابة ويمكن تغيير حجم الخط،
سأختار الحجم 48
بعدها سنكتب الإقتباس في القالب
ويمكن بعدها تغيير الخط،
ثم نختار الخط المرغوب فيه