جوانب من سيد الخواتم

[BFME1/BFME2/ROTWK] Games Download & Installation Guide - T3A:Online Support and Discussion Page 1 of 43 - [BFME1/BFME2/ROTWK] Games Download & Installation Guide - posted in T3A:Online Support and Discussion: Hello everyone, By now we reach the time when our good old original disks reach their date of expiry and are expected to show serious physical failure. We decided to provide you...

السلام عليكم ورحمة الله .في بعض الاحيان نشاهد بعض الافلام الاجنبية ويبقى لها ذكرى مميزة .. وقد اعتدنا عندما يذكر شيئ يمس ثقافتنا الشرقية او الاسلامبية او الافريقية ان تكون الصورة مشوهة وكذلك ثقافات الشعوب الاسيوية واللاتينية يعني كل الثقافات بالعالم تشوه في هوليوود باستثناء اوروبا .كان الفلم الخيالي ( سيد الخواتم ) قد انتج لاول مرة عام 2001 . لكن الامريكيين يعرفونه من الكليات الجامعية ( high school) لان اصل الفلم رواية لمؤلفها ( العنصري) تولكين .. وقد انتج منه ثلاثة اجزاء ثم ثلاثة اجزاء اخرى بعد عشر سنين اي عام 2012 ..يتحدث الفلم او الرواية عن اجناس مختلفة من الخير ( البشر والجن والاقزام ) واجناس مختلفة من الشر ( وحوش الجوبلن(goblin) و وحوش موردر وبعض البشر من ايزنغارد ) كما يتخللها بعض السحرة اللذين بالعادة مع الخير .. لا توجد ديانة محددة في هذا العالم لكن الرموز الغربية موجودة ,والايمان بالعالم الاخر بعد الموت ايضا موجود.كتب الكثير من النقاد انتقادات واسعة حول الرواية او الفلم .كانت حياة الكاتب الذي عاش في جتوب افريقيا ذو اصول انكليزية وعاصر احداث الحرب العالمية الثانية قد اقتبس هذه الاحداث في روايتهكما اقتبسو بعض الاشكال من الوحوش من شكل الافارقة واليابانيينالمخلوق السمين في morder هو المصارع الياباني ... واشكال الوحوش مستوحاة من كاريكاتير امريكي ساخر ضد الجنود اليابانيين في اربعينيات القرن الماضيجنود البشر في موردر كانو ملثمين بقودون الفيلة .... اذا عدنا للتاريخ قليلا .. من الجيوش التي دخلت اوروبا من الشرق او الجنوب؟ . بالتاكيد هانبيال الفينيقي والفرس بالحروب الفارسية اليونانية .. اما المناطق الغربية فهي للخير تمثلها الهوبيت ( hobbit) والجن ودولتين من البشر تدعيان روهان وكوندر ( Rohan & Condor) واذا عدت للزي العسكري الفلكلوري للفرنسي والانكليزي ستجد التشابه كبير ..كما ان الاماكن موجودة .. اقليم الشاير موجود في نيزولندا مثلا . وباقي الجبال والقلاع مستوحاة من القلاع والقصور الاوروبيةوملامح البشر في الفلم والرواية بيضاء اوروبيةاما العين النارية فهي التي ترى كل شيئ فهي اقرب لقناعة موجودة في الشرق الاوسط ( العين الزرقاء التي تحرسنا من الحسد وفيها بركة ) وطبعا هذه بدعة لكنها وصلت الغرب حيث ان هذه العين تحرس وتحمي الوحوش في الروايةان اللغة الانكليزية الموجودة في رواية سيد الخواتم ( the lord of the rings ) او LOTR . فيها الكثير من الحكم الموجزة ولغة ادبية وتراعي القواعد الاساسية . كما ان طريقة نطقها انكليزية بحتة مثل رواية هاري بوتر .. وكلاهما تدرس في الكليات الجامعية(( تدور احداث الحرب الاخيرة في الارض الوسطى قبل رحيل الجان منها حول وحدة البشر ضد محور الشر . ف روهان لها ملك ضعيف مسحور وينقذه الساحر غاندالف الذي يحب الحفلات وخاصة مع الاقزام .. وبعد انقاذ الملك وفوزهم بالمعركة الاولى يتجهو لانقاذ الدولة البشرية الاخرى وهي كوندر وهي الاقرب والتي تتعرض لهجمات متتالية من موردر التي تحوي العين ... ثم يتجهو الى بوابة موردر ويستمرو بالحرب حتى تدمير الخاتم ) تماما كمساعدة الانكليز والامريكان لتحرير فرنسا ثم التوجه لحرق برلين في الحرب العالمية الثانية ..بغض النظر عن قصة الخاتم والتعمق بخيال الرواية لكن الخاتم يمثل الشيئ الذي من الصعب الاستغناء عنه .. وهذه هي فكرة الرواية ( عندما تستغني عن احب ما بقلبك وما تهواه ستستطيع ان تحقق الهدف )يتجهو اثنان من الهوبيت الى عمق الجبل ويدمر الخاتم بصحبة مخلوق له قصة ثانوية يدعى غولوم ...لم ادررك حقيقة هذi الشخصية حتى قرأت مقالة عن تاريخ سلطان من سلاطين العثمانيين في دول البلقان حيث كان يجند بعض الاقوام البلقانية ضد الامبراطورية النمساوية والروس .. ذكر في المقالة عن شخص بنفس الاسم . سميغول وهو الاسم الاخر لغولوم في الرواية وهذا الشخص قتل الكثير من حكام البلقان المتمردين على العثماني يعني ( خائن ) بالنسبة لهم .. هذا هو المخلوق المتعلق بالخاتم والذي حاول الغدر بالهوبيت القزم الطيب !!!كانت الحيوانات المستخدمة في الفلم والرواية لافتة للانتباه ومحببة للجمهور مثل الصقور الضخمة والتنانين وحتى الفيلة والضباع والذئاب الكبيرة والاشجار الناطقة وهذا ما جعل له شعبية عند محبي الافلام الخيالية.. كما انه لم يقف لهذا الحد اي انتاج الافلام بل وصل الى العاب الفيديو ولو انه اليوم اصبح من الالعاب القديمةالا انه يعتبر من اهم الالعاب الاستراتيجية .. وبالطبع حاز الفلم على جوائز كثيرة .مثل الاوسكارويعد حوار غولوم مع نفسه من اجمل الاعمال الفنية لمصابي التوحداا للمهتمين بالعاب الفيدdو فهذا الرابط لتحميل اللعبة . فقط اتبع الخطواتواستمتعوهكذا اكون قد كتبت الجوانب الجيدة والسيئة لهذا العمل والسلام عليكم