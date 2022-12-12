TitOu24
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 19 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 56
- النقاط
- 3
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله
متوفر 300 أورو بيسيرا مقابل CCP / باريدي موب
1 € = 227 دج
السعر ثابت
أقل مبلغ للحجز هو 20€
- يمكن الإرسال إلى وايز أو بايسيرا كما يريد المشتري
- الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ في حسابي او تطبيق باريدي موب
- مدة الحجز 12 ساعة ثم الحجز الذي يليه
- بعد الدفع يكتب المرسل آسم عضويته + عضويتي + إسم المنتدى + تاريخ التعامل ( اليوم/الشهر/العام)
- ومن يدفع عبر التطبيق يرسل الوصل في الإيميل
متوفر 300 أورو بيسيرا مقابل CCP / باريدي موب
1 € = 227 دج
السعر ثابت
أقل مبلغ للحجز هو 20€
- يمكن الإرسال إلى وايز أو بايسيرا كما يريد المشتري
- الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ في حسابي او تطبيق باريدي موب
- مدة الحجز 12 ساعة ثم الحجز الذي يليه
- بعد الدفع يكتب المرسل آسم عضويته + عضويتي + إسم المنتدى + تاريخ التعامل ( اليوم/الشهر/العام)
- ومن يدفع عبر التطبيق يرسل الوصل في الإيميل