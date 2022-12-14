لا تقحموا السياسة مع كرة القدم.

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dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
منغادي
الجنس
ذكر
مع نجاح المنتخب المغربي في الوصول الى ادوار متقدمة من نهائيات كاس العالم بدأت ابواق الفتنة و التفرقة تجتهد و تكد و تبث سمومها من هنا و هناك
يسبون و يشتمون بشتى العبارات و الطرق كل جزائري يتعاطف و يشجع منتخب المغرب بل ويجعلون منه مغفلا او خائنا و في الوقت ذاته لا يذكرون شيئا عمن يشجع و يتعاطف مع المنتخبات الغربية
لا يعجبهم تعاطف الجمهور الجزائري مع منتخب المغرب لاسباب سياسية و لايريدون ان يفرح االجمهور الجزائري بمنتخب جيرانه الأشقاء
يحاولون نشر الفتنة حتى في كرة القدم و كأننا شعوب جاهلة و لا يدركون ان الشعوب واعية متلاحمة فيما بينها مهما كان الخلاف و الاختلاف
فاتركونا نفرح و شأننا و لا تتعبو انفسكم و لا تخلطو بين السياسة و كرة القدم
وسنفرح بكل إنتصار يحققه منتخب المغرب و سنواصل تشجيعهم الى نهاية المطاف.
 
قيس محمد

قيس محمد

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 جانفي 2010
المشاركات
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النقاط
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العمر
28
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
ذكر
ديما مغرب :love:
ربي يحفظهم فرحونا والله
والتوانسة ايضا
الافضل ان نقول لا تقحمو السياسة بين الشعبين الجزائري والمغربي ..
مااا اجمل العلم الجزائري بين الجماهير المغربية :love::love: كانت لقطة المونديال
 
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