لا تقحموا السياسة مع كرة القدم.

dahman kz
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- ذكر
مع نجاح المنتخب المغربي في الوصول الى ادوار متقدمة من نهائيات كاس العالم بدأت ابواق الفتنة و التفرقة تجتهد و تكد و تبث سمومها من هنا و هناك
يسبون و يشتمون بشتى العبارات و الطرق كل جزائري يتعاطف و يشجع منتخب المغرب بل ويجعلون منه مغفلا او خائنا و في الوقت ذاته لا يذكرون شيئا عمن يشجع و يتعاطف مع المنتخبات الغربية
لا يعجبهم تعاطف الجمهور الجزائري مع منتخب المغرب لاسباب سياسية و لايريدون ان يفرح االجمهور الجزائري بمنتخب جيرانه الأشقاء
يحاولون نشر الفتنة حتى في كرة القدم و كأننا شعوب جاهلة و لا يدركون ان الشعوب واعية متلاحمة فيما بينها مهما كان الخلاف و الاختلاف
فاتركونا نفرح و شأننا و لا تتعبو انفسكم و لا تخلطو بين السياسة و كرة القدم
وسنفرح بكل إنتصار يحققه منتخب المغرب و سنواصل تشجيعهم الى نهاية المطاف.
يسبون و يشتمون بشتى العبارات و الطرق كل جزائري يتعاطف و يشجع منتخب المغرب بل ويجعلون منه مغفلا او خائنا و في الوقت ذاته لا يذكرون شيئا عمن يشجع و يتعاطف مع المنتخبات الغربية
لا يعجبهم تعاطف الجمهور الجزائري مع منتخب المغرب لاسباب سياسية و لايريدون ان يفرح االجمهور الجزائري بمنتخب جيرانه الأشقاء
يحاولون نشر الفتنة حتى في كرة القدم و كأننا شعوب جاهلة و لا يدركون ان الشعوب واعية متلاحمة فيما بينها مهما كان الخلاف و الاختلاف
فاتركونا نفرح و شأننا و لا تتعبو انفسكم و لا تخلطو بين السياسة و كرة القدم
وسنفرح بكل إنتصار يحققه منتخب المغرب و سنواصل تشجيعهم الى نهاية المطاف.