لا تقحموا السياسة مع كرة القدم.

مع نجاح المنتخب المغربي في الوصول الى ادوار متقدمة من نهائيات كاس العالم بدأت ابواق الفتنة و التفرقة تجتهد و تكد و تبث سمومها من هنا و هناك

يسبون و يشتمون بشتى العبارات و الطرق كل جزائري يتعاطف و يشجع منتخب المغرب بل ويجعلون منه مغفلا او خائنا و في الوقت ذاته لا يذكرون شيئا عمن يشجع و يتعاطف مع المنتخبات الغربية

لا يعجبهم تعاطف الجمهور الجزائري مع منتخب المغرب لاسباب سياسية و لايريدون ان يفرح االجمهور الجزائري بمنتخب جيرانه الأشقاء

يحاولون نشر الفتنة حتى في كرة القدم و كأننا شعوب جاهلة و لا يدركون ان الشعوب واعية متلاحمة فيما بينها مهما كان الخلاف و الاختلاف

فاتركونا نفرح و شأننا و لا تتعبو انفسكم و لا تخلطو بين السياسة و كرة القدم