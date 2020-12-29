العرب والمونديال أرقام وحقائق



المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ مصر​ 1​ 0​ 0​ 1​ 2​ 4​ 0​ الأول​

أول مشاركه عربيه كانت من نصيب المنتخب المصري لكن للأسف خروج من الدور الأول







مونديال المكسيك 1970

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ المغرب​ 3​ 0​ 1​ 2​ 2​ 6​ 1​ الأول​

بعد فترة إنقطاع دامت 36 سنة عاد العرب للمشاركه بمنتخب المغرب للمرة الأولى والذي ودع المونديال من الدور الأول



مونديال الأرجنتين 1978

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ تونس​ 3​ 1​ 1​ 1​ 3​ 2​ 4​ الأول​

بعد غياب عن مونديال ألمانيا الغربيه عاد العرب مجددا من بوابة تونس لكن دون مفاجئات وخروج

من الدور الأول مجددا.





مونديال إسبانيا 1982

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ الجزائر​ 3​ 2​ 0​ 1​ 5​ 5​ 6​ الأول​ الكويت​ 3​ 0​ 1​ 2​ 2​ 6​ 1​ الأول​

منتخبي الجزائر والكويت خرجا من الدور الأول خصوصا الجزائر التي كانت قريبه من التأهل لكن تلاعب

ألمانيا بمباراتها مع النمسا حال دون ذلك.





مونديال المكسيك 1986

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ المغرب​ 4​ 1​ 2​ 1​ 3​ 2​ 5​ الثاني​ الجزائر​ 3​ 0​ 1​ 2​ 1​ 5​ 1​ الأول​ العراق​ 3​ 0​ 0​ 3​ 1​ 4​ 0​ الأول​

المنتخبات العربيه واصلت الظهور وهذه المره ب 3 منتخبات وبمستوى مميز. الجزائر والعراق خرجوا من الدور الأول

لكن منتخب المغرب تأهل كأول منتخب عربي للدور الثاني وخرج أمام الماكينات الألمانيه بمستوى أقل ما يقال عنه إسطوري!





مونديال إيطاليا 1990

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ مصر​ 3​ 0​ 2​ 1​ 1​ 2​ 2​ الأول​ الإمارات​ 3​ 0​ 0​ 3​ 2​ 11​ 0​ الأول​

مونديال إيطاليا كان شاهدا على عودة المنتخب المصري للمونديال بعد 56 عاما من الغياب وأيضا مشاركة

المنتخب الإماراتي للمرة الأولى لكن كلاهما خرج من الدور الأول. المنتخب المصري كان قريبا من التأهل

من مجموعه ليست بالسهله.





مونديال الولايات المتحده الأمريكيه 1994

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ السعوديه​ 4​ 2​ 0​ 2​ 5​ 6​ 6​ الثاني​ المغرب​ 3​ 0​ 0​ 3​ 2​ 5​ 0​ الأول​

مونديال الولايات المتحده الأمريكيه كان المشاركه الأولى للمنتخب السعودي والثالثه للمنتخب المغربي. المنتخب السعودي قدم

مونديال كبير للغايه وتأهل للدور الثاني وخرج بصعوبه بينما ودع المغاربه الدور الأول. المونديال تزين بهدف مارادوني

للإسطوره السعوديه سعيد العويران بعدف خيالي بركضه مع الكره من منتصف الملعب.





مونديال فرنسا 1998

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ المغرب​ 3​ 1​ 1​ 1​ 5​ 5​ 6​ الأول​ تونس​ 3​ 0​ 1​ 2​ 1​ 4​ 1​ الأول​ السعوديه​ 3​ 0​ 1​ 2​ 2​ 7​ 1​ الأول​

مونديال فرنسا كان مونديالا مميزا للمنتخب المغربي برغم عدم التأهل للدور الثاني بعد تلاعب البرازيل بلقاءها مع النرويج. بينما

تونس والسعوديه خرجا من الدور الأول.





مونديال كوريا الجنوبيه واليابان 2002

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ تونس​ 3​ 0​ 1​ 2​ 1​ 5​ 1​ الأول​ السعوديه​ 3​ 0​ 0​ 3​ 0​ 12​ 0​ الأول​

مونديال أسيوي للمرة الأولى لكن للمنتخبات العربيه كان سيئا للغايه وخروج من الدور الأول.





مونديال ألمانيا 2006

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ تونس​ 3​ 0​ 1​ 2​ 3​ 6​ 1​ الأول​ السعوديه​ 3​ 0​ 1​ 2​ 2​ 7​ 1​ الأول​

للمرة الثالثه على التوالي والمنتخبان التونسي والسعودي يمثلان العرب بالمونديال بإستمرار لكن هذه المره في مجموعة واحده

ليقتسما نقاط المباراة ويخرجا خاليا الوفاض من الدور الأول.





مونديال جنوب أفريقيا 2010

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ الجزائر​ 3​ 0​ 1​ 2​ 0​ 2​ 1​ الأول​

الجزائر تعود للمونديال بعد 24 عاما من الغياب لتكون الممثل الوحيد للمنتخبات العربيه لكنها تخرج من الدور الأل بمستوى جيد

لكن لم يشفع المستوى التأهل للدور القادم.





مونديال البرازيل 2014

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ الجزائر​ 4​ 1​ 1​ 2​ 7​ 7​ 4​ ال 16​

منتخب الجزائر من جديد ممثلا وحيدا للعرب في كأس العالم لكن هذه المره المنتخب الجزائري قدم هو مستوى مبهر

وتأهل للدور ال16 ليكون ثالث منتخب يتأهل للدور الثاني بعد المغرب والسعوديه لكنه يخرج بعد ماراثون طويل أمام

منتخب ألمانيا في الوقت الإضافي.





مونديال روسيا 2018

المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ النقاط​ الدور​ تونس​ 3​ 1​ 0​ 2​ 5​ 8​ 3​ الأول​ السعوديه​ 3​ 1​ 0​ 2​ 2​ 7​ 3​ الأول​ المغرب​ 3​ 0​ 1​ 2​ 2​ 4​ 1​ الأول​ مصر​ 3​ 0​ 0​ 3​ 2​ 6​ 0​ الأول​

المنتخبات العربيه لم يتأهل للدور التالي وجميعهم خرجوا من الدور الأول للأسف.







" محصلة العرب في كأس العالم "



عدد المشاركات في كأس العالم​ المنتخب​ لعب​ فاز​ تعادل​ خسر​ له​ عليه​ القاط​ 5​ المغرب​ 16​ 2​ 5​ 9​ 14​ 22​ 11​ 5​ السعوديه​ 16​ 3​ 2​ 11​ 11​ 39​ 11​ 5​ تونس​ 15​ 2​ 4​ 9​ 12​ 25​ 10​ 4​ الجزائر​ 13​ 3​ 3​ 7​ 13​ 16​ 12​ 3​ مصر​ 7​ 0​ 2​ 5​ 5​ 12​ 2​ 1​ الكويت​ 3​ 0​ 1​ 2​ 2​ 6​ 1​ 1​ العراق​ 3​ 0​ 0​ 3​ 1​ 4​ 0​ 1​ الإمارات​ 3​ 0​ 0​ 3​ 2​ 11​ 0​ المحصله: 25 مشاركه بالمجمل​ 8 منتخبات​ 76​ 10​ 17​ 49​ 60​ 135​ 47​ مونديال روسيا 2018 كان مونديالا شاركت فيه المنتخبات العربيه برقم قياسي هو 4 منتخبات للمرة الأولى, لكن أيا منالمنتخبات العربيه لم يتأهل للدور التالي وجميعهم خرجوا من الدور الأول للأسف." محصلة العرب في كأس العالم " منتخب الجزائر من جديد ممثلا وحيدا للعرب في كأس العالم لكن هذه المره المنتخب الجزائري قدم هو مستوى مبهروتأهل للدور ال16 ليكون ثالث منتخب يتأهل للدور الثاني بعد المغرب والسعوديه لكنه يخرج بعد ماراثون طويل أماممنتخب ألمانيا في الوقت الإضافي.مونديال روسيا 2018 الجزائر تعود للمونديال بعد 24 عاما من الغياب لتكون الممثل الوحيد للمنتخبات العربيه لكنها تخرج من الدور الأل بمستوى جيدلكن لم يشفع المستوى التأهل للدور القادم.مونديال البرازيل 2014 للمرة الثالثه على التوالي والمنتخبان التونسي والسعودي يمثلان العرب بالمونديال بإستمرار لكن هذه المره في مجموعة واحدهليقتسما نقاط المباراة ويخرجا خاليا الوفاض من الدور الأول.مونديال جنوب أفريقيا 2010 مونديال أسيوي للمرة الأولى لكن للمنتخبات العربيه كان سيئا للغايه وخروج من الدور الأول.مونديال ألمانيا 2006 مونديال فرنسا كان مونديالا مميزا للمنتخب المغربي برغم عدم التأهل للدور الثاني بعد تلاعب البرازيل بلقاءها مع النرويج. بينماتونس والسعوديه خرجا من الدور الأول.مونديال كوريا الجنوبيه واليابان 2002 مونديال الولايات المتحده الأمريكيه كان المشاركه الأولى للمنتخب السعودي والثالثه للمنتخب المغربي. المنتخب السعودي قدممونديال كبير للغايه وتأهل للدور الثاني وخرج بصعوبه بينما ودع المغاربه الدور الأول. المونديال تزين بهدف مارادونيللإسطوره السعوديه سعيد العويران بعدف خيالي بركضه مع الكره من منتصف الملعب.مونديال فرنسا 1998 مونديال إيطاليا كان شاهدا على عودة المنتخب المصري للمونديال بعد 56 عاما من الغياب وأيضا مشاركةالمنتخب الإماراتي للمرة الأولى لكن كلاهما خرج من الدور الأول. المنتخب المصري كان قريبا من التأهلمن مجموعه ليست بالسهله.مونديال الولايات المتحده الأمريكيه 1994 المنتخبات العربيه واصلت الظهور وهذه المره ب 3 منتخبات وبمستوى مميز. الجزائر والعراق خرجوا من الدور الأوللكن منتخب المغرب تأهل كأول منتخب عربي للدور الثاني وخرج أمام الماكينات الألمانيه بمستوى أقل ما يقال عنه إسطوري!مونديال إيطاليا 1990 الأن واصلت المنتخبات العربيه المشاركه بمنتخبين للمرة الأولى وجديدين على بطولات كأس العالم لكنمنتخبي الجزائر والكويت خرجا من الدور الأول خصوصا الجزائر التي كانت قريبه من التأهل لكن تلاعبألمانيا بمباراتها مع النمسا حال دون ذلك.مونديال المكسيك 1986 بعد غياب عن مونديال ألمانيا الغربيه عاد العرب مجددا من بوابة تونس لكن دون مفاجئات وخروجمن الدور الأول مجددا.مونديال إسبانيا 1982 بعد فترة إنقطاع دامت 36 سنة عاد العرب للمشاركه بمنتخب المغرب للمرة الأولى والذي ودع المونديال من الدور الأولمونديال الأرجنتين 1978 مونديال أيطاليا 1934أول مشاركه عربيه كانت من نصيب المنتخب المصري لكن للأسف خروج من الدور الأولمونديال المكسيك 1970

عندما يتكلم المرء عن كرة القدم, فهو يتكلم عن الرئتان اللتان يتنفس بهما عالم الرياضه في القرنين العشرين والحادي والعشرين دون إستثناء. كرة القدم هي الرياضه الشعبيهرقم واحد على سطح كوكبا الأزرق الجميل وهي التي تسحب البساط من الرياضات الشعبيه لدول أخرى كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه وكل ثانيه. لا تستطيع أي رياضه أن تجمع كل تلك الجماهيروالعاشقين كما تجمعها الساحره المستديره في كل مكان. كرة القدم لا يفرق فيها بين بلد كبير أو صغير, غني أو فقير, ذو تاريخ كروي كبير أو حديث العهد أو حتى حصان أسود ظهر من تحت الرماد.إن حلم التأهل واللعب في كأس العالم هو حلم مشروع للجميع دون إستثناء أما الفوز به فهو غاية لا يدركها ولا يحصل على شرفها إلا القليل كونها بطولة تجمع الأفضل, الأمهر, الأعرق, تجمعالجميع أمام شاشات التلفاز لمدة 30 يوما بحيث لا يضاهيها أي حدث أخر مهما كان مهما وكبيرا.بالنسبه لوطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج, فقد كانت ولا زالت كأس العالم هاجسا كبيرا للمنتخبات العربيه التي تريد دائما اللعب في كأس العالم لكن في غالب الأحيان تكون هذهالمشاركات بسيطه وخجوله ونادرا ما كنا نرى مفاجئات كون منتخباتنا العربيه لم تنضع كرويا وتكتيكيا لرفع كأس العالم عاليا في السماء." العرب والمونديال حقائق وأرقام "للمنتخبات العربيه في كأس العالم صولات وجولات كثيره تكللت بالمشاركه في 13 مونديال إبتدأت في مونديال إيطاليا سنة 1934 بمشاركة المنتخبالمصري, بعدها صبر العرب 36 سنة للمشاركه في مونديال المكسيك للمنتخب المغربي. بعدها لم تتأهل أي من المنتخبات العربيه للمونديال في ألمانياالغربيه لتعود المنتخبات العربيه للمشاركه المستمره منذ مونديال 1978 في الأرجنيتين إلى المونديال الأخير في روسيا سنة 2018.المنتخبات العربيه شاركت في المونديال على النحو التالي: